Hrvatska se 'crveni', pale se alarmi: I sutra nas čeka pržiona, popodne moguć i pokoji pljusak

Pretežno sunčano i poslijepodne u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti nestabilno, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28 °C. Najviša od 33 do 38 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Foto: DHMZ

Za većinu Hrvatske sutra se pali crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura. Trenutno smo na vrhuncu toplinskog vala, a za gotovo cijelu Hrvatsku označena je najveća razina opasnosti zbog velikih vrućina.

Crveno upozorenje na toplinski val trajat će sve do nedjelje. Do kraja tjedna atmosfera neće biti potpuno stabilna pa će uz umjeren razvoj oblaka ponegdje biti pljuskova i grmljavine. U nekim dijelovima zemlje temperature po noći neće padati ispod 25 stupnjeva što će mnogima otežati spavanje.

U četvrtak će se nad Hrvatskom zadržavati vruć zrak, a zbog blizine plitke ciklone atmosfera neće biti posve stabilna.

Foto: DHMZ

Na istoku zemlje pretežno sunčano i danju vrlo vruće pa će na snazi biti crveno upozorenje zbog visoke temerature zraka. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 stupnjeva.

Podjednako vruće bit će i u središnjim krajevima. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka mogući su rijetki kratkotrajni pljuskovi.

Na sjevernom Jadranu i u grorskim krajevima pretežno sunčano. U unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji sunčano, vruće i sparno, dok su u unutrašnjim dijelovima poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina.

Malo manje vruće bit će na krajnjem jugu zemlje gdje će biti obilje sunčanog vremena, prognozira meteorolog Dragoslav Dragojlović.