Hrvatska se u New Yorku pridružila borbi za AI inovacije

Hrvatska je u New Yorku potpisala Zajedničku izjavu o prilikama u AI-ju, pridruživši se inicijativi pokrenutoj u Sjedinjenim Državama za države predane sigurnosti opskrbnih lanaca i regulatornim okvirima koji potiču „rast” i „inovacije”, priopćilo je u srijedu ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).

Zajednička izjava predstavlja „temelj za suradnju SAD-a i strateških partnera” predanih regulatornom okruženju koje podržava rast i inovacije, stoji na stranicama State Departmenta.

Potpisanim dokumentom žele se „osnažiti" startupovi, istraživači i privatni sektor te uskladiti američki opskrbni lanci s državama potpisnicama Pax Silice.

Riječ je o široj inicijativi pokrenutoj krajem prošle godine za osiguranje opskrbnih lanaca materijala nužnih za razvoj umjetne inteligencije koji su s napretkom novih tehnologija postali novi predmet geopolitičkog natjecanja, poput kritičnih minerala, čipova i poluvodiča.

MVEP je u srijedu objavio da Hrvatska potpisivanjem izjave „potvrđuje svoju posvećenost iskorištavanju transformativnog potencijala umjetne inteligencije – za inovacije, konkurentnost i gospodarski rast”.

Na događaju 'Iskorištavanje AI prilike' u New Yorku, ovaj tjedan domaćinu Opće skupštine Ujedinjenih naroda, Hrvatska je pokazala svoju „spremnost da blisko surađuje sa SAD-om” i drugim državama s „ambicioznim pristupom AI-ju vođenom inovacijama”, dodalo je ministarstvo.