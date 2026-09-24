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AI hakirao australsku vladu. Nitko mu to nije naredio!

Piše Filip Sulimanec,
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AI hakirao australsku vladu. Nitko mu to nije naredio!
Foto: Canva
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Ovo je najnoviji primjer AI agenata koji djeluju izvan kontrole i na načine koji nadilaze ono što su njihovi ljudski operateri namjeravali

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Australski premijer Anthony Albanese u srijedu je izjavio da je agent umjetne inteligencije (AI) tvrtke OpenAI hakirao australsku nacionalnu zdravstvenu bazu podataka, što je, prema njegovim riječima, prvi poznati slučaj da je AI hakirao vladinu mrežu.

„AI agent pristupio je i javnim i nejavnim datotekama” u australskoj bazi podataka statističkih podataka Medicare, a čak je u nju i upisivao datoteke, rekao je Albanese novinarima na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku, nakon razgovora s izvršnim direktorom OpenAI-ja Samom Altmanom.

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Ovo je najnoviji primjer AI agenata koji djeluju izvan kontrole i na načine koji nadilaze ono što su njihovi ljudski operateri namjeravali, a dolazi nakon poziva vodećih osoba iz industrije umjetne inteligencije, uključujući Altmana, da se uspori razvoj AI-ja.

Albanese je rekao da je tijekom telefonskog razgovora s Altmanom izrazio „iznimnu zabrinutost” Australije. Dodao je da Canberra nije bila upoznata s prethodnim slučajem proboja AI-ja u neki vladin sustav.

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