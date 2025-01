Hrvatska se u utorak 'crveni': Orkanska bura opet će raditi probleme, izdali i upozorenje

DHMZ za utorak prognozira djelomično sunčano vrijeme, uz više oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu gdje još uglavnom u prvom dijelu dana može biti slabih oborina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

- Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, uglavnom podno Velebita i orkanskim. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C - navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upozorenja koje je DHMZ izdao za utorak. Naime, prognostičari su izdali crveno upozorenje za Istru, Kvarner te dijelove Dalmacije.

Upozorenje je na snazi zbog jakog vjetra, a posebno na to trebaju pripaziti svi vozači koji idu na put.

Ostatak tjedna

U srijedu ponovno oblačnije, na kopnu ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz slab snijeg i u nekim nizinama. Od četvrtka stabilnije, uz povećanje vjerojatnosti za više sunčanog vremena u južnijim i višim krajevima, te maglu u nizinama središnje i istočne Hrvatske. Jutra će i dalje biti hladna, vjerojatno ponajviše u srijedu, a dnevna temperatura zraka uglavnom u porastu, prognoziraju stručnjaci s HRT-a.

I na Jadranu prema petku sve sunčanije i toplije, osobito danju. Bura i tramontana će slabjeti, ali će još lokalno biti olujnih udara i ograničenja u prometu, najviše u srijedu, koja će početi i s ponekim temperaturnim minusom, osobito na sjevernom Jadranu.

