Hrvatska je ostala narančasta na karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), a još pozitivniji izuzetak je Slavonija, koja je zelena.

To je odlična vijest, s obzirom na to da se cijela Europa vodi procjenama ECDC-a i mnogi građani Europske unije putovanja i godišnje odmore planiraju upravo prema njihovim preporukama, izbjegavajući zemlje koje su označene kao crvene.

A brojke novozaraženih nam, kako ljeto odmiče i ljudi se vraćaju s godišnjih odmora, pomalo rastu. Stožer je danas izvijestio da je bilo 486 novih slučajeva, dok je na respiratoru 26 pacijenata. No kako je na sjednici Vlade istaknuo ministar Vili Beroš, što je vrlo bitno, u posljednjih 14 dana čak 85,7 posto hospitaliziranih zbog COVID-a nije bilo prethodno cijepljeno. Dakle, to je još jedan dokaz da cjepiva, ako već u potpunosti ne spriječe zarazu, svakako umanjuju intenzitet bolesti i pomažu da se ne razvije teška klinička slika. Drugim riječima, štite nas od hospitalizacije, respiratora i mogućeg smrtnog ishoda. Upravo stoga ministar Beroš je istaknuo da epidemija pogađa necijepljeni dio stanovništva i da su ti ljudi najugroženiji.

Istodobno, premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade naglasio kako je cijela ljetna sezona bila dobro organizirana te je na kraju sve nadmašilo očekivanja. Pripisao je to donesenim mjerama, no ipak je upozorio na rast broja zaraženih i pozvao sve građane da se pridržavaju mjera koje su trenutačno na snazi. Osvrnuo se i na podatak da smo s današnjim danom prešli brojku od 50 posto cijepljenih.

- To je dobra brojka, iako smo se nadali većem interesu građana za cijepljenje. Čak 80 posto preminulih od COVID-a nije bilo cijepljeno - rekao je Plenković dodavši kako se nada da će se građani odlučiti na cijepljenje nakon godišnjih odmora.

Na snazi su aktualne i već postojeće mjere, a s obzirom na to da nas ECDC i dalje vidi kao narančastu zonu, te će mjere najvjerojatnije ostati iste do 1. rujna. Što će biti dalje ovisi o povećanju broja zaraženih. Ako brojke budu kontinuirano rasle, uvodit će se nove mjere koje se već sad razmatraju, što je u medijima potvrdila zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin. Jedna od njih moglo bi biti skraćenje radnog vremena, s tim što se u ovom trenutku ne zna na koga bi se to trebalo odnositi. Što se tiče sljedeće školske godine, Pavić Šimetin je rekla da će vrijediti iste mjere kakve su bile na snazi i lanjske godine. Učenici od petog razreda osnovne škole i stariji morat će nositi maske na nastavi, a novost je da djeca koja su cijepljena, ako dođu u kontakt s nekim zaraženim, više neće morati u samoizolaciju.

Pavić Šimetin također je istaknula da se mnogo očekuje od digitalne COVID potvrde.

- Okupljanja gdje dolazi više ljudi uz COVID potvrdu ipak daje određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti - rekla je Pavić Šimetin.

Neke europske zemlje već su uvele pravilo da se bez COVID potvrde ne može, primjerice, u unutrašnjost restorana, kafića, kina ili kazališta, a hoće li toga biti i kod nas, vidjet ćemo uskoro, na jesen.