Hrvatska u vodenom kaosu: 'Potres i poplava uzeli su mi sve. Ostajem tu koliko ću moći'

Ovdje sam ja, ovdje, govori nam Mira Jajčanin (68) iz Hrvatske Kostajnice dok hodajući po vrećama s pijeskom pokušavamo doći do njezina kontejnera u kojem živi tri godine. Točnije, od potresa koji joj je uništio kuću. A sad joj je voda stigla do praga kontejnera.

- Prvo mi je potres uništio sve što sam stvarala, a sad još i ova poplava. Nije prvi put da je voda došla ovdje, ali nikad je nije bilo ovako puno. Izlijeva se na sve strane. Prošle godine su mi iz Civilne zaštite povisili kontejner kako mi voda ne bi ulazila u njega, a što će sad biti, ne znam. Ja ovdje ostajem koliko ću moći, a ako će se situacija još pogoršavati, morat ću se maknuti - objašnjava nam Mira netom nakon što su pripadnici Hrvatske vojske postavili napunjene vreće s pijeskom kako bi mogla izaći iz kontejnera u dvorište.

Odmah do nje nabujali potok pokušava se uliti u rijeku Unu, koja se već izlila iz korita. Zbog toga je policija zatvorila cestu koja je poplavljena.

- Ovaj kontejner sam dobila kao privremeno rješenje, a u njemu sam već tri godine. Moj dom ima crvenu naljepnicu te se mora srušiti, ali od toga još ništa. Ovdje sam živjela s nepokretnom majkom koja je preminula i kćeri koja je trenutačno u Njemačkoj na doškolovanju. U subotu bi se trebala vratiti, i to u kontejner koji zovemo domom - govori nam Mira.

Naš razgovor nakratko prekida pljusak.

- Eto ga na. Opet pljusak! Ali čekamo večer i val iz BiH i Slovenije. Ako to prođe, bit će dobro, ali ako će biti veliki val, onda će biti kaosa. Tako je uvijek u ovom kraju u kojem živim cijeli život. Baš na ovome mjestu gdje je moja kuća je kao neki bazen u kojemu se skuplja voda. To se mora nekako riješiti i povisiti cesta - nastavlja razgovor Mira dok zbog jakog vjetra zakopčava vestu.

Kontejner joj se nalazi u susjednom dvorištu koje je povišeno, a društvo joj pravi pas kojeg je zbog starosti smjestila na susjedovu terasu.

- Tu se nekako nas dvoje snalazimo. I susjedina kuća ima crvenu naljepnicu, ali ipak koristim njezinu kupaonicu jer u kontejneru imamo čučavac i nije praktično - povjerava nam Mira.

Iza svoje kuće zasadila je i vrt, koji je sad uništen.

Nikad nije bilo lošije

- Sve nas je ovo uništilo. No kad nam dođu pomoći, to nam daje snagu koju sve više gubimo. U mirovini sam i pokušavam se nečim zaokupiti, ali sad ni to ne mogu - govori nam Mira na rubu plača.

Tražila je, kaže, alternativni smještaj, ali ga nije mogla dobiti u Hrvatskoj Kostajnici.

I ostali građani muku muče s vodom te pokušavaju obraniti svoje domove. Iako su navikli na poplave, kažu nam, nikad prije nije bilo ovako loše.

- Kao školarac doživio sam 1955. najveću poplavu u ovom gradu. Voda je stigla do druge stepenice stare pučke škole. Ali tad nije bilo ni ovoliko mehanizacije. Nadam se da se neće ponoviti taj scenarij - govori nam stariji gospodin Stjepan dok ispija kavu u gumenim čizmama. Vodostaj Une u Kostajnici je do 15 sati dosegao 450 centimetara, razinu za izvanredno stanje obrane od poplava. Brojni vojni kamioni i oprema svako malo prolaze, a vojnici učvršćuju zečje nasipe. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako je zbog stalnih kiša, ali i zauzetosti građevinske operative usporena gradnja trajne obrane od poplave u Kostajnici. Poručio je i da će sustav biti dovršen do kraja godine, a financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Građani Obrovca polako počinju zbrajati nastalu štetu. Natopljene osobne stvari, dijelovi namještaja, sve to uništila je poplava koja je nivo Zrmanje podigla na nikad izmjerena 302 centimetra. To je 40 centimetara više u odnosu na dosad najviše zabilježeni vodostaj.

- Ušao mi je suprug Joso (57) u stan, ja nisam mogla. Meni je ovo sve još šokantno, mi smo stan dobili od Ministarstva branitelja koji nam je odgovarao jer nam je trebao zbog sina koji je nepokretan. Naša sreća trajala je manje od tri godine jer nam je sad prostor uništila poplava. Bilo je između pola metra i metar - rekla nam je Rajna Perica (50), koja je sa sinom u invalidskim kolicima bježala od bujice.

Dvosoban stan u Obrovcu više nema uvjete za život.

- Bijela tehnika i sinova soba su kompletno uništeni. Jedino smo odjeću uspjeli spasiti i sebe. Moj sin Dino je osoba s fizičkim i mentalnim poteškoćama, ali je svjestan da je ostao bez sobe koju smo mu uredili, i to relativno nedavno. Neke moje prijateljice će mi pomoći, valjda ćemo dobiti i neku odštetu, ali još je ovo izvanredno stanje. Ipak, gradonačelnik Ante Župan nam je ustupio svoj stan, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje - kaže Rajna.

Geodet Ivan Brkić jedan je od rijetkih privatnika koji radi i živi u Obrovcu. Nezapamćena poplava odnijela je četvrt stoljeća rada.

- Nisam spavao cijelu noć. Jutros smo ispumpali vodu iz ureda, papiri su smočeni, od stvari ne znamo što je ostalo. Mislim da nismo previše uspjeli spasiti. Nemjerljiva je to šteta, sve što sam radio 25 godina je uništeno - glasom punim gorčine i očaja rekao nam je Brkić.

A osoblje Srednje škole Obrovac je bilo na svojim radnim mjestima jer je razina Zrmanje počela padati. Bila je to prilika da počnu čistiti školu.

Cesta nije prohodna

- Profesori, građani, bivši učenici, učenici, svi mi čistimo školu. Skupilo nas se stotinu, a vjerujem da ćemo ovim tempom do vikenda sve očistiti kako bi se počelo s dezinfekcijom. Stradao je manji dio škole, šest učionica, uredi, zbornica ali i informatička učionica s kompjutorima. Neke smo podigli i uspjeli spasiti - rekao nam je ravnatelj Jurica Ćurko.

Budući da je obilne kiše i južinu zamijenila bura, lakše je raditi i vatrogascima koji su na terenu od nedjelje ujutro.

- Na terenu neprekidno ispumpavamo s 15 pumpi te jednom velikog kapaciteta koja jedina prebacuje vodu i vraća je u korito. Odron na samom ulasku u Obrovac još nije saniran, posla je mnogo, a cesta još nije prohodna - objasnio nam je Matej Rudić, županijski vatrogasni zapovjednik.

A obranu od moguće poplave već dva dana priprema i Karlovac. Vodostaji karlovačkih rijeka u utorak su pali za 15-ak centimetara, no uslijed novih oborina za očekivati je da će se dodatno podići. Iz Hrvatskih voda su optimistični i ne očekuju da će doći do izlijevanja rijeka iz korita. No ništa se ne želi prepuštati slučaju te zaposlenici gradskih tvrtki i vatrogasci na prostoru bivše vojarne u Luščiću već drugi dan pune vreće pijeskom, koje se potom odvoze u najugroženija naselja, gdje će biti razdijeljene kućanstvima.

'Berem jagode, ono što je od njih ostalo...'

Obilne kiše već nekoliko dana bez prestanka padaju i u vrgoračkom kraju gdje su poljoprivredne površine većim dijelom pod vodom.

- Voda nam ne ugrožava stambene objekte, a za poljoprivredu ćemo lakše. Samo nek' je glava na ramenu. Što je, tu je - govori nam Robert Pervan iz Kokorića, kojega smo zatekli pod "punom opremom". Na nogama gumene, visoke čizme, kabanica prekriva glavu i tijelo, a u rukama košare s vrgoračkim jagodama. - Beremo ono što se da pobrati, tamo gdje nasade nije još voda poplavila. Ima mojih susjeda čiji su plastenici ostali 'zarobljeni' pod vodom i do kojih se osim barkom više ne može doći, da ti srce pukne od tuge. Sav trud i ulaganje odnijela je rijeka Betina - govori Robert. Prihvatio je ono što je priroda ovih dana namijenila ne samo ovom kraju, nego i ostalim dijelovima Hrvatske, i ne kuka. Bilo je, kaže, i gorih dana. - Tog prosinca 2020. danima smo bili odsječeni zbog poplave. Cijela obitelj uz to je još u koroni. Gledali smo kako iz dana u dan vodostaj Betine brzinom munje raste i plavi naše kuće - poručuje Robert.

