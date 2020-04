Hrvatska uštedjela 31 mil. kn virtualnim predsjedanjem EU

Virtualnim predsjedanjem Europskom unijom Hrvatska je uštedjela 31 milijun kuna, piše u četvrtak Večernji list navodeći da Vijeće EU, pod hrvatskim predsjedanjem, funkcionira unatoč krizi.

Usred krize, primjerice, na videokonferenciji je postignut cilj uređenog Brexita i donesena je odluka o početku pregovora za Albaniju i Sjevernu Makedoniju, navodi dnevnik.

U Zagrebu su do 15. svibnja – barem je tako najavljeno – otkazana sva događanja i neformalni sastanci vezani uz hrvatsko predsjedanje Vijećem EU zbog pandemije koronavirusa. No to ne znači da je predsjedanje zamrlo, da je Unija ostavljena u vakuumu te da je paralizirana i ne može donositi odluke. Naprotiv. Fokus je u Bruxellesu, a unatoč zdravstvenoj krizi, Vijeće EU funkcionira i donosi odluke, piše Večernji list.

Ističu da je Hrvatska postala prva država koja je, stjecajem okolnosti, osmislila i u funkciju stavila virtualno predsjedanje.

I nije tu samo riječ o organizaciji videosastanaka, već i o iznalaženju novih radnih metoda Vijeća koje osiguravaju da odluke budu pravno valjane. Naime, ovakva situacija dosad nikome nije ni pala na pamet, pa stoga ni temeljni ugovori EU ne nude gotova rješenja. Ili, kako se ovih dana šale, Estonija je kao predsjedavajuća kao prioritet imala digitalizaciju, ali ju je Hrvatska provela u djelo.

Financijski, otkazivanje zagrebačkog dijela donosi uštedu – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prema do sada poznatim informacijama o otkazivanju dolazaka delegacija na sastanke predsjedanja Vijećem EU 2020. iskazalo je smanjenje troškova predsjedanja u proračunu MVEP-a u iznosu od 31,100.000 kuna, donosi Večernji list.