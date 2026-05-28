Hrvatska vojska slavi svoj dan: Stigao Milanović, izložili oružje

Svečana akademija, atraktivni prikazi sposobnosti Hrvatske vojske, letački program, izložba vojne opreme i nastupi dio su bogatog programa obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske...
Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u Zagrebu se 28. i 30. svibnja 2026. održava svečani i atraktivni program, prenosi MORH.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u Zagrebu se 28. i 30. svibnja 2026. održava svečani i atraktivni program, prenosi MORH. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u Zagrebu se 28. i 30. svibnja 2026. održava svečani i atraktivni program, prenosi MORH.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Program obilježavanja uključuje svečanu akademiju u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske te u subotu nastupe Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne na Trgu bana Josipa Jelačića i cjelodnevni spektakularni program na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, gdje će građani imati priliku izbliza upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Posebno atraktivan program očekuje posjetitelje u subotu za Dan državnosti na Jarunu, gdje će Hrvatska vojska kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Na Trgu bana Josipa Jelačića u subotu, 30. svibnja 2026., od 10:30 do 12 sati građani će moći uživati u atraktivnom nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne (program će biti izveden u dva termina - u 10:30 i u 11:30 sati).
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Istog dana na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 9 do 19 sati bit će organiziran prigodni program uz izložbu naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Od 17:30 planirane su atraktivne vježbe prikaza sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, dok će od 18 do 19 sati posjetitelji moći pratiti impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja - Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Jarun će toga dana postati središte vrhunskih vojnih sposobnosti, atraktivnih prikaza i jedinstvenog doživljaja za sve generacije, zbog čega pozivamo građane da dođu i budu dio obilježavanja 35 godina Hrvatske vojske, javlja MORH.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL