Unatoč koroni tunel na Pelješcu dug gotovo 2.5 km probijen je 74 dana prije roka, javljaju iz Hrvatskih cesta. Tvrtka Strabag završila je proboj najdužeg tunela u sklopu projekta 'Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom' Zagreb, 16. prosinca 2020.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

– Na Pelješcu je uspješno probijen tunel Debeli brijeg dužine 2.467 metara. Objekt se nalazi na drugoj dionici pristupnih cesta Pelješkom mostu i jedan je od najkompleksnijih objekata u projektu 'Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom' koji provode Hrvatske ceste. Radovi na probijanju tunela započeli su 7. travnja ove godine te ih je, uz sve izazove koje je donijela pandemija, tvrtka Strabag, izvođač radova, završila 74 dana prije roka koji je bio postavljen za 28. veljače iduće godine. Na probijanju tunela u prosjeku je dnevno radilo 100 ljudi uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, a ukupno je iskopano 113.959 kubnih metara materijala

- Za nas u Hrvatskim cestama ovo je velika stvar i jedan u nizu bitnih događaja i pobjeda u trci s vremenom koju svakodnevno vodimo zajedno s izvođačima i nadzorom. Često govorimo o Pelješkom mostu pa građani možda nisu svjesni koliko je zahtjevan ovaj dio priče preko samog poluotoka, a samo ovaj tunel koji je danas probijen je peti najduži tunel u Hrvatskoj. Usprkos svim izazovima, od trajanja samog javnog nadmetanja do dobro poznatih komplikacija s pandemijom, mi smo na putu da maksimalno smanjimo odstupanje u rokovima između završetka mosta i ove dionice. Čestitam svima i vjerujem da ćemo zadržati ovaj tempo jer pravo svjetlo na kraju tunela će biti tek kad ova, izrazito zahtjevna i bitna dionica bude gotova, kazao je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić. Ovaj tunel rađen je prema novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM) koja uključuje najsuvremenije inženjerske i tehnološke trendove, a pored glavne tunelske cijevi ima i jednu servisnu s kojom je povezana kroz devet pješačkih i dva poprečna prolaza za interventna vozila.

- Današnje probijanje tunela čini nam veliko zadovoljstvo jer smo s radovima počeli u jeku lockdowna početkom travnja i uspješno se suočili sa svim izazovima koje je donijela pandemija te ostvarili zacrtane ciljeve daleko prije roka. Realizacija iskopa i proboja ovog tunela bila je posebna, ne samo zbog važnosti koju cijeli projekt ima za prometnu povezanost Hrvatske, već i zbog svih dodatnih napora koje smo uložili u organizaciju nesmetanog rada gradilišta u novonastalim okolnostima. Čestitam svim kolegama koji su dio ove uspješne priče i vjerujem kako ćemo s istim uspjehom nastaviti daljnju izgradnju“, rekao je Veljko Nižetić, direktor tvrtke Strabag d.o.o. Zajednica ponuditelja Strabag AG i Strabag d.o.o. izvodi radove na drugoj fazi izgradnje pristupnih cesta ukupne duljine 12,04 kilometra, koja obuhvaća dionicu od mjesta Duboka do Pelješkog mosta dugu 2.140 metara sa kopnene strane i dionicu od mosta do mjesta Zaradeže na Pelješcu dugu 9.898 metara. Uz tunel Debeli brijeg, izvodi se i Tunel Kamenice dužine 499 metara na kojem su već počeli radovi na miniranju, Vijadukt Doli dužine 156 metara, Most Dumanja jaruga I dužine 488 metara te Most Dumanja jaruga II dužine 80 metara. Projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“, koji uključuje izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama te izgradnju obilaznice Stona, sa svim svojim fazama je u punom građevinskom pogonu. Ukupna duljina trase projekta iznosi 32 kilometra, od mjesta Duboka do mjesta Doli i zaobići će Neumski koridor. Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.