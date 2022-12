Hrvatski branitelj donirao više od 100.000 kn KBC-u Rijeka: 'Toliko se trude, fasciniralo me'

Primijetio sam da im televizori ne rade kako treba, gotovo niti jedan. Razmišljao sam da im odmah ponudim kupovinu dva televizora za prostorije u kojima smo se okupljali, ispričao je za Dnevnik Nove TV Hubanić.

Dodao je da je primijetio koliko se svi trude oko pacijenata, ljubazni su i dobri, pa je kroz kontakte s prof. Medvedom odlučio donirati bolnicu.

- Ja smatram donaciju skromnom - rekao je i dodao kako je to učinio čista srca i iz ljubavi prema ljudima koji su se odlučili na tako teške poslove.

- Tehničko i drugo osoblje, sestre, oni se toliko trude da pomognu ljudima i pacijentima da me to fasciniralo je - rekao je. Odluka o donaciji, kaže, pala je i prije operacije. No, htio je da to bude iznenađenje za Božić.

- Nazvao sam to Božićnim darom od obitelji Hubanić - rekao je.

Najčitaniji članci