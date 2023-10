Hrvatski branitelj: Pet dana nisam čuo djecu. Ne znam jesu li živa, prekinute su veze s Gazom

Već pet dana nisam čuo svoju suprugu i djecu, prekinute su sve linije. Ne znam jesu li živi. Zadnje smo se čuli kad su bili smješteni u školi i kad su mi kćeri plakale na telefon da su počele kolati zarazne bolesti, da nemaju vode ni hrane i da rakete padaju svugdje oko njih. Volio bi znati kako su jer svake sekunde umirem od brige - rekao je za 24sata hrvatski državljanin Esame Elydy, koji se nalazi u Egiptu, u kojemu čeka izvlačenje svoje obitelji. Ondje je "zapeo" kad je išao produžiti hrvatsku putovnicu i djeci riješiti dokumente, no kako je počeo rat u Gazi, više se ne može vratiti svojoj obitelji. On je do 2000. živio u Hrvatskoj, te je bio u Domovinskom ratu kao član Zbora narodne garde, kako nam je ranije ispričao.

U stalnom je kontaktu s veleposlanstvom Hrvatske u Egiptu, no ni oni, kaže nam, nemaju nikakve informacije o tome kako mu je obitelj i kad bi se mogla očekivati njihova evakuacija iz Gaze.

'Nijedna država nije uspjela evakuirati svoje državljane'

Razgovarali smo i s veleposlanikom Hrvatske u Egiptu, Tomislavom Bošnjakom, koji je za 24sata istaknuo da još ne znaju kad će se hrvatski državljani uspjeti evakuirati iz Gaze.

- Još uvijek nijedna država nije uspjela evakuirati svoje državljane iz Gaze, a ne zna se ni kad će. Nema prometa iz Gaze prema Egiptu, dok iz Egipta prema Gazi idu samo kamioni s humanitarnom pomoći, ali u ograničenim količinama - kazao nam je veleposlanik Bošnjak.

Riječki nadbiskup: Naša domovina bila je nedovoljno spremna reći ne ovome ratu

U Gazi je otpočetka rata poginulo preko 3000 djece, a riječki nadbiskup Mate Uzinić komentirao je odluku RH da glasa protiv rezolucije UN-a o krizi u Gazi, koja poziva na "trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje koje vodi do prekida neprijateljstava", kako je rezoluciju opisao UN.

- Moramo biti ne navijači, nego oni koji se u svakom obliku protive ratu i protiv njega dižu glas. Zato nije razumljiva ni nedavna odluka kojom je naša domovina bila nedovoljno spremna, zajedno s mnogim drugima, reći ne ovome ratu. Koliko god da rezolucija UN-a imala manjkavosti, ipak svejedno trebamo tražiti puteve dijaloga i govoriti ne ratu - kazao je nadbiskup.

Ured Unicefa za Hrvatsku, u odgovoru za 24sata, naveo je kako je trenutna situacija u Pojasu Gaze izuzetno zabrinjavajuća.

- Djeca i dalje plaćaju najveću cijenu rata. Gotovo svako dijete u Gazi izloženo je duboko potresnim događajima i traumama, razaranjem, prisilnom raseljavanju i ozbiljnoj nestašici osnovnih potrepština kao što su hrana, voda i lijekovi. Adele Khodr, regionalna direktorica UNICEF-a za Bliski Istok i Sjevernu Afriku nazvala je stradanja djece u Gazi "rastućom mrljom na našoj kolektivnoj savjesti". UNICEF neumorno poziva na trenutni prekid vatre te na održiv i nesmetan pristup humanitarnoj pomoći, a sve strane da bezuvjetno zaštite djecu od stradanja i pruže im posebnu zaštitu na koju imaju pravo, u skladu s međunarodnim konvencijama o humanitarnoj pomoći i ljudskim pravima. Dostava pomoći je pitanje života ili smrti za djecu u Gazi, te nijedno mjesto nije sigurno za djecu dok traju neprijateljstva u gusto naseljenim područjima iz kojih nema izlaza - odgovorili su za 24sata iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

UNICEF: U Pojasu Gaze ponestaje čiste vode, to je smrtonosni rizik za djecu

Navode kako je UNICEF bez prekida usmjeren na hitne potrebe djece za zaštitom i humanitarnom pomoći, ali da je pristup i dalje otežan i nesiguran.

- Humanitarni djelatnici su upozoreni da se isele iz grada Gaze, ali osoblje UNICEF-a ostaje u južnoj Gazi kako bi nastavilo pružati podršku djeci u potrebi - navode.

Osoblje UNICEF-a, kao i drugih humanitarnih organizacija koje djeluju u pojasu Gaze, nalazi se u izuzetno teškoj situaciji i nisu pošteđeni stradanja i gubitka članova vlastitih obitelji. Usprkos tome, nastavljaju davati svoj maksimum.

- U Pojasu Gaze ponestaje čiste vode, što predstavlja posebno smrtonosne rizike za djecu. Nedostaje hrane, lijekova, osnovnih potrepština koje su ključne za preživljavanje. Osim toga, gorivo je od ključne važnosti za rad bitnih objekata kao što su bolnice, postrojenja za desalinizaciju i crpnih stanica za vodu. Primjerice, na odjelima neonatalne intenzivne njege smješteno je više od stotinu novorođenčadi, od kojih su neka u inkubatorima i oslanjaju se na mehaničku ventilaciju, zbog čega je neprekidna opskrba električnom energijom pitanje preživljavanja - odgovorili su nam.

Prema zadnjim informacijama Unicefa, od 21. do 30. listopada, 117 kamiona humanitarne pomoći ušla su u Gazu kroz prijelaz Rafah noseći hranu, vodu i lijekove. Unos goriva, dodaju, nije bio dopušten.

- To je samo kap u moru rastućih potreba, daleko od dovoljnog. UNICEF je unaprijed postavio dodatne zalihe za hitne slučajeve na prijelazu koje se mogu unijeti u Gazu za nekoliko sati, a još potrepština pristiže. No humanitarnim zalihama mora se omogućiti da sigurno dođu do djece i obitelji u potrebi gdje god se nalazili, u skladu s pravilima ratovanja. Stoga UNICEF još jednom poziva na otvaranje pristupnih prijelaza u Gazu, kako bi se osigurao siguran, trajan i nesmetan pristup humanitarnoj pomoći, uključujući vodu, hranu, medicinske potrepštine i gorivo - navode.

Dodaju kako je Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo humanitarni apel za pomoć djeci zahvaćenoj krizom u Gazi.

- Donirati možete na www.unicef.hr i tako podržati UNICEF-ova nastojanja da omogući dostavu humanitarne pomoći za djecu i obitelji u Pojasu Gaze. U konačnici, najveće žrtve svakog sukoba, pa tako i ovog, uvijek i prvo su djeca, bilo da su palestinska ili izraelska. Direktne i indirektne, momentalne i dugoročne – posljedice rata uvijek najviše pogađaju djecu - poručuju iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.