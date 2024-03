Hrvatski Caritas sakupio novac za dvije proteze za noge i ruku: 'Toj obitelji smo vratili nadu'

Ne možete ni zamisliti sreću te obitelji, u trenutku kada su možda već i sami izgubili nadu, pojavilo se neko svjetlo u tunelu. Doduše zahvaljujući i vama, 24sata, koji ste prepoznali vrijednost priče. Iako je obitelj presretna, ne žele sami istupati, pretrpjeli su svašta, ali zato smo mi njihov glas, i pritom im čuvamo dostojanstvo, priča nam fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa, govoreći o velikoj humanitarnoj akciji koju je Caritas organizirao i tako jednoj maloljetnoj osobi zauvijek promijenio i uljepšao život. Upravo je Hrvatski Caritas dobitnik nagrade Ponos Hrvatske, prepoznat kao konkretna organizacija koja pomaže ljudima različitih profila, priča i sudbina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Fra Glavnik ne bi volio isticati ni je li riječ o djevojci ili dječaku, jer kako kaže, to nije bitno, već je bitna velika pomoć i promjena nabolje koju je ta obitelj sada dobila.

- Pokrenuli smo humanitarnu akciju kao što to često radimo, potaknuli pojedince i tvrtke na doniranje. U svega 35 dana uspjeli smo prikupiti više od 69.000 eura. Efekt odaziva bio je iznenađujuće velik, ali svi su htjeli pomoći. Od prikupljenih sredstava kupili smo dvije proteze za noge. Dotična osoba ostala je bez obje noge i nekoliko prstiju jedne ruke. Uz proteze za noge, mi smo iz vlastitih sredstava donirali još 6.900 eura za protezu za ruke - objašnjava fra Glavnik.

Proteza za noge za koju su ljudi donirali nosi naziv Rheo knee. Riječ je o sofisticiranoj vrsti proteze koja se proizvodi u Njemačkoj. Posebnost joj je u tome što onome tko ju nosi omogućava da ustaje i sjeda bez tuđe pomoći.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kod običnih proteza koje se dobivaju, ne postoji mogućnost samostalnog ustajanja i sjedanja, dok ove proteze pamte, one su pametne. To je jedan veliki benefit jer ste zapravo samostalni, možete primjerice ići sami na toalet, dok to inače s običnim protezama nije tako - kaže naš sugovornik.

Poklone su uručili dan prije Božića. Darovanoj obitelji doslovno su vratili nadu u bolje sutra.

- Ta obitelj kao da je već prestala vjerovati da je moguće nešto tako učiniti. Kao da su pomalo odustali i pomirili se s teškom sudbinom. I sami su rekli da ni sami nisu sanjali da će se tako nešto ostvariti i da će im se ostvariti želja. Ljudi često nailaze na brojne birokratske zavrzlame, a možemo reći da je malom čovjeku redovito teško, pogotovo onome koji je pogođen. Međutim, sada su sretni svi, i ta dotična osoba koja se ovime vratila u život, i cijela obitelj i svi oko njih. I mi smo jako sretni, pobudili smo ovom akcijom veliki interes. Pomažemo, a tamo gdje drugi ne mogu, mi uskačemo - zaključuje ravnatelj Hrvatskog Caritasa.

