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KOD RUMUNJSKE

Hrvatski časnik nestao u Crnom moru nakon napada na tanker

Piše 24sata,
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Hrvatski časnik nestao u Crnom moru nakon napada na tanker
Foto: Reuters
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Na istom tankeru bio je još jedan Hrvat, koji je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel

Hrvatski pomorac, časnik palube, nestao je u napadu dronovima 15. listopada na tanker Wine Trader u Crnom moru, a tjedan dana poslije još mu nema traga, potvrdio je za Večernji list Adrian Mihălcioiu, predsjednik rumunjskog Sindikata slobodnih pomoraca i inspektor Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF). 

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Na istom tankeru bio je još jedan Hrvat, koji je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel. Uz njih dvojicu, posudu je činio i jedan državljanin BiH te njih 9 iz Benina. Oni koji se vode nestalima – Hrvat i 6 Beninaca – spavali su u donjem dijelu za smještaj posade, koji je izravno pogođen. Kako je napad bio prije zore, ostale je spasilo što su spavali na višim dijelovima ili pak bili na gvardiji, odnosno na straži.

MVEP je u kontaktu s rumunjskim vlastima. 

Podsjećamo 15. listopada brod pod nazivom Wine Trader prijavio je požar oko 7 sati ujutro, približno 13 nautičkih milja jugoistočno od rumunjskoga grada Suline, priopćila je Rumunjska pomorska uprava.

„Pet članova posade broda Wine Trader spašeno je, dok se još sedam osoba vodi kao nestalo”, objavila je Pomorska uprava u naknadnom priopćenju. U tijeku je bila potraga i akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali brod i helikopter, navela je Uprava.

Tanker pod zastavom San Marina bio je usidren, a trebao je dalje otploviti prema Moldaviji kako bi ondje ukrcao biljno ulje. U trenutku napada bio je prazan. – Bilo je oko pet sati ujutro, većina posade je spavala, a budni su bili samo pomorci na straži. Prvi dron pogodio je donji dio prostora za smještaj posade. 

Rusija

Mihălcioiu je uvjeren da su tanker Wine Trade, čije je upravljanje povezano je s kompanijama na Malti i u Italiji, napali ruski dronovi. Upozorio je i na snimku koju je objavilo rusko Ministarstvo obrane, tvrdeći da je napadnut brod povezan s prijevozom streljiva za Ukrajinu, bez navođenja imena broda. Prema njegovim riječima, usporedbom tih snimki sa satelitskim prikazima može se zaključiti da je riječ upravo o tankeru Wine Traderu.

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