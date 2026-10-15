Planuo brod u Crnom moru. Rumunji traže sedam mornara

Rumunjska je izvijestila da se sedam ljudi vodi kao nestali nakon što je u četvrtak ujutro izbio požar na brodu koji plovi pod zastavom San Marina. Riječ je o najnovijem incidentu u Crnom moru, u kojemu je zabilježen niz napada bespilotnim letjelicama, piše Euronews.

Brod pod nazivom Wine Trader prijavio je požar oko 7 sati ujutro, približno 13 nautičkih milja jugoistočno od rumunjskoga grada Suline, priopćila je Rumunjska pomorska uprava.

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„Pet članova posade broda Wine Trader spašeno je, dok se još sedam osoba vodi kao nestalo”, objavila je Pomorska uprava u naknadnom priopćenju. U tijeku je bila potraga i akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali brod i helikopter, navela je Uprava.

Rumunjske vlasti nisu objavile je li požar izazvala bespilotna letjelica.

Prema podacima internetske stranice za praćenje brodova VesselFinder, riječ je o tankeru za prijevoz kemikalija. Zasad nije poznato kakav je teret brod prevozio.

Incident se dogodio dan nakon što je Rumunjska objavila da istražuje mogući novi napad bespilotnom letjelicom na tanker uz svoju obalu Crnog mora.

Spasilačke službe požurile su u pomoć brodu Yara J u srijedu navečer, koji plovi pod zastavom Komorskih Otoka, nakon što je na njemu izbio požar. Međutim, posada je uspjela sama ugasiti vatru.