Hrvatski entitet u BiH mogla bi stvoriti samo politika bošnjaka

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u srijedu u Mostaru nakon susreta s predsjednikom bošnjačke Stranke demokratske akcije kako bi treći, hrvatski entitet u BiH mogla stvoriti 'neodgovorna politika Bošnjaka' preglasavanja i dominacije.

- Treći entitet može napraviti samo neodgovorna politika Bošnjaka' - rekao je Čović, navodeći da je o tome razgovarao s izaslanstvom SDA.

Rekao je da Hrvati inzistiraju na izmjeni izbornog zakonodavstva kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja da četiri puta brojniji Bošnjaci preglasavaju ovaj najmalobrojniji narod u BiH.

Na zadnjim izborima u listopadu prošle godine za hrvatskog člana Predsjedništva BH je izabran Željko Komšić glasovima Bošnjaka.

Golemi dio hrvatske javnosti u BiH ga smatra nelegitimnim, a skoro sve većinske hrvatske općine i županije proglasile su ga personom non grata. Uz to u hrvatskome klubu u gornjem nacionalnom Domu naroda Federacije BiH nekoliko izaslanika se izjasnilo kao pripadnici toga naroda iako se do sada nisu tako izjašnjavali.

Čelnik SDA Bakir Izetbegović potvrdio je na konferenciji za novinare kako vodeća hrvatska stranka u BiH nema namjeru stvarati zaseban entitet.

- Razgovarali smo o vrućim temama, oživljavanju trećeg entiteta. Čović mi je rekao da Hrvati ne kane praviti treći entitet i jedino loša bošnjačka politika ih može okrenuti u tom smjeru - istaknuo je Izetbegović.

Čović i Izetbegović ocijenili su ključnim povratiti povjerenje između Hrvata i Bošnjaka.

Nakon dvosatnog sastanka izrazili su uvjerenje i kako je napravljen napredak u uspostavi novog Vijeća ministara BiH, te da su započeli razgovori o raspodjeli resora o čemu se trebaju još usuglasiti s predstavnicima vodećeg srpskog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).