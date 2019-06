Hrvatski 'Escobar' je uz pomoć bande švercao sto kila kokaina

Stjepan Prnjat, kojega su teretili da je mozak operacije za veliki šverc kokaina iz Paname u Hrvatsku, nagodio se jučer s Uskokom prije suđenja na Županijskom sudu u Rijeci i prihvatio devet godina zatvorske kazne. Uz to, u državni će proračun morati uplatiti i više od 3,7 milijuna kuna.

Uskok je Prnjata teretio da je organizirao zločinačko udruženje i tako radio na krijumčarenju droge. Podsjetimo, u kontejneru, za koji je deklaracija pokazivala da je u njemu 20 tona metalnog otpada, u ožujku 2018. godine pronađeno je 100 kilograma kokaina. Vrijednost te droge, ako se uzme u obzir koliko bi se moglo zaraditi u uličnoj prodaji, procjenjuje se i na do 15 milijuna eura.

Ova zapljena spada u pet najvećih i najvrednijih otkrića pošiljka droge ikad u Hrvatskoj. Za organiziranje zločinačkog udruženja i šverc droge u sastavu te grupe optužena su još osmorica. Među njima su Mario Boet (59) iz Nizozemske i Damir Družinić (60), trgovac iz Zagreba. Nizozemac se, kao drugookrivljeni, također odlučio nagoditi. On je pristao služiti šest godina zatvora te će morati platiti 1,8 milijuna kuna kazne.

Na blažu kaznu uz priznanje pristao je i osmokrivljeni Kolumbijac Albernis Trujillo Sarria. On će biti tri godine iza rešetaka i platiti u proračun oko 75.000 kuna. Tijekom utorka se pokušao nagoditi još jedan od optuženika, no to nije bilo do kraja dogovoreno. Zato je odgođena i sjednica optužnog vijeća Županijskog suda u Rijeci. Ostatak skupine čine Ante Lukenda (44), Filip Lukenda (40), Joz Lekaj (51), Darko Bošnjak (57) i Mirko Živanović (44). Uskok je predložio da se svima produlji istražni zatvor.

Inače, prema optužnici, presretnuta droga zapravo je bila tek testna pošiljka za buduće kupnje i krijumčarenje kokaina u zemlje Europske unije. Kilogram su procjenjivali na oko 170.000 kuna. Prema dogovoru, Prnjat je organizirao kupnju i tražio siguran način prenošenja kokaina pomorskim kontejnerskim transportom u Hrvatsku.

Boet je za tako kupljeni kokain organizirao postupak carinskog pregleda dopremljenih testnih kontejnera i učinkovitost izbora legalnog tereta koji je služio kao paravan tijekom prenošenja kokaina. Za to je angažirao Družinića koji je, po dopremi kontejnera na tajnu i sigurnu lokaciju u Hrvatskoj, imao zadaću da ostalim pripadnicima zločinačkog udruženja, u tako prepravljenom i pripremljenom kontejneru, pokaže mjesta na kojima je skriven kokain.

Tko je Stjepan Prnjat?

Iako možda nije kao pravi Pablo Escobar organizirao šverc droge uz pomoć podmornica, aviona ili traktora, Stjepan Prnjat (48) kojeg su domaći mediji prozvali hrvatskim Escobarom pokušao je iz Paname u Hrvatsku u kontejneru punom metalnog otpada prokrijumčariti i 100 kilograma kokaina vrijednog 300 tisuća eura. Kako bi sve to uspio izvesti, napravio je malu bandu.

- U sadržaju metalnog otpada pronašli smo 100 kilograma kokaina u paketima oblijepljenima gumenim vrpcama kako bi se spriječila detekcija. Sam način skrivanja droge pokazuju visoku razinu organizacije kriminalne organizacije. U kontejneru je bilo 20 tona metalnog otpada, a kokain je bio skriven u hermetički zatvorenim metalnim spremnicima koji su bili obloženi olovom i krpama -objavljeno je na konferenciji za novinare nedugo nakon hvatanja osumnjičenih.



Prnjatu ovo nije prvi put da završava iza rešetaka zbog krijumčarenja droga, pa je već u Italiji ležao neko vrijeme zbog istog zločina, a u Hrvatskoj mu se sudilo zbog pranja novca.

Tema: Hrvatska