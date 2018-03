Hrvatski Escobar u talijanskom zatvoru bio na 'radnoj terapiji'

Riječanin Stjepan Prnjat (44), poznat i kao hrvatski Escobar, kojeg je prošlog četvrtka uhitila slovenska policija zbog šverca 100 kilograma kokaina iz Južne Amerike, sudjelovao je 2014. godine u talijanskom dokumentarcu 'Konačno ponedjeljak', koji opisuje život zatvorenika u bolonjskom zatvoru 'Dozza', gdje je služio 10-godišnju zatvorsku kaznu.

Inače po zanimanju metalni radnik, Prnjat se dobro uklopio u metaloprerađivačku zatvorsku radionicu koju su ustrojila i organizirala tri poduzeća iz Bologne, specijalizirana za sklapanje metalnih dijelova.

Foto: screenshot/Youtube

S još 13 zaposlenika-osuđenika, koji u Dozzi izdržavaju kazne duže od pet godina, Prnjat je učio kako vlastitim rukama i vrijednim radom uočiti razliku između kriminala i poštenog posla u čemu im pomažu umirovljeni majstori zanata.

Foto: screenshot/Youtube

- Pokušavamo im usaditi duh suradnje i ukazati da u poslu treba razmišljati te da prostor između ušiju nije prazan - kaže jedan od zatvorenički tutora u najavi filma koju smo pronašli na YouTubeu.

Na zaplijenjenom kokainu moglo se zaraditi do 15 milijuna eura

Podsjetimo, policija je u riječkoj luci, u kontejneru na kojem je stajalo da je u njemu 20 tona metalnog otpada, otkrila ogromnu količinu droge. Riječ je o 100 kg kokaina na kojem bi se moglo zaraditi i do 15 milijuna eura.

Riječki USKOK otvorio je službenu istragu protiv devetero ljudi. Osmero je u srijedu 7. ožujka uhićeno na području Hrvatske i Slovenije. Prvo ime operacije krijumčarenja je upravo Stjepan Prnjat, hrvatski državljanin rodom iz Zenice (BiH), s adresama u Zagrebu, Slovačkoj i Njemačkoj.

Prnjat je u Ičićima pokraj Opatije prljavim kokainskim novcem sagradio vilu Perla s 15-ak luksuznih apartmana “tešku” pet milijuna eura.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Vila Perla u Ičićima, nekad u vlasništvu Stjepana Prnjata

Vila je često bila okupljalište kokainske vrhuške, ali i mjesto orgijanja s djevojkama. Osim Istre i Kvarnera, hrvatski narkobos često je viđan u Zagrebu i Dubrovniku. U posao s drogom upleo je i suprugu dok je na sestru i majku knjižio nekretnine. Na avionskim letovima iz Kolumbije prema Europi drogu su za Prnjata i ekipu za sitan novac nosili “gutači”. Gutali su i po pola kilograma kokaina, a oni iskusniji, kaže nam naš izvor, u želucu su krijumčarili čak kilogram. Prnjat je tad u Italiji osuđen na 10,5 godina zatvora zbog uvoza, primitka i prodaje velikih količina kokaina i heroina. Kazna mu je istekla u prosincu 2015. godine.

Krijumčare nadzirali godinu dana

Čitava akcija kodnog imena Nana, koju je predvodilo Ravnateljstvo policije, počela je još u siječnju 2017. Prnjat se tad sastao s dvojicom kolega te su dogovorili novi plan šverca kokaina iz Južne Amerike u Europsku uniju. Pun gotovine odletio je do Paname kako bi za početak kupio 100 kilograma kokaina za 2,2 milijuna kuna.

Planirao je dobro zaraditi jer bi drogu na ulici prodali za najmanje 50 milijuna kuna. Dok je dogovarao posao, njegovi ortaci su isprobavali kako to sigurno prenijeti do Hrvatske. Odlučili su zato kupovati metalni otpad koji će u brodskim kontejnerima prevoziti do luke u Rijeci.

Osim toga, pronašao je još suradnika i tvrtke s kojima je dogovarao gdje će točno u Zagrebu iskrcati kokain.

Nisu bili svjesni da ih cijelo vrijeme nadziru i slovenska, njemačka, nizozemska, španjolska, talijanska, panamska te kolumbijska policija, ali i Europol te američka DEA. Centar nadzora organizirali su u Zapovjednom centru u Upravi krim policije Ravnateljstva policije. U sklopu međunarodne akcije su zaplijenili i 150 kg marihuane te 69.000 kutija cigareta.

Zapljena velike količine kokaina u riječkoj luci jedna je od najsloženijih akcija te vrste u povijesti hrvatske policije, u kojoj je sudjelovalo sedam zemalja, rekao je medijima ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.