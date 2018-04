Hrvatski Glamping šator – prvi i jedinstveni na tržištu

Glamping je spoj luksuznog odmora i kampiranja , te iako to zvuči prilično ne moguće upravo to je postao najveći hit u turizmu. Kada se poželite spojiti sa prirodom i uživati u najljepšim lokacijama u prirodi, a ipak se ne želite odreći luksuza onda je za Vas Glamping šator. Obzirom da je Hrvatska zemlja koja živi od turizma, kod nas su već kampovi prepoznali Glamping kao poželjan smjer i gotovo da nema kampa koji ne nudi poneki Glamping objekt. Upravo to je prepoznala hrvatska firma iz Ozlja koja se već dvije godine bavi proizvodnjom navedenih šatora.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL No, ono po čemu su ti šatori posebni je što su potpuno hrvatski proizvodi,napravljeni od hrvatskog drveta i sve što je ugrađeno proizvedeno je u Hrvatskoj. Osim što kupovinom takvog Glampinga „kupujemo domaće“, oni osiguravaju vrhunsku kvalitetu.

Mogućnost dorade ili promjene svakog modela po želji kupca. Naime, tvrtka Fest već se 20 godina bavi najmom klasičnih šatora i baš zbog svog znanja odlučili su napraviti Glamping šatore koji su značajno pojačani konstrukciji i odolijevaju udarima bure i vjetra.

Foto: Fest d.o.o. Upravo pred nekoliko dana predstavili su Glamping šator Taru koja je sinonim luksuznog kampiranja u prirodi. TARA je šator za dvije osobe, opremljen kao apartman sa pet zvjezdica s kuhinjom, luksuznom kupaonicom, klima uređajem… U 45 m2 imate sav luksuz koji poželite. Kompletno je Hrvatski proizvod, što znači da su u njemu ugrađeni svi aparati i uređaji Hrvatskih proizvođača, što potencijalnim kupcima jamči kvalitetu i brz servis u slučaju potrebe.

Osim navedenog proizvoda koji proizvode u više inačica od Basic do Deluxe verzije,tvrtka Fest osim njega proizvode glamping šatore TEON koji su najveći Glamping šatori na tržištu. U više od 54 m2 možete smjestiti 4 do 8 osoba. Bitno je znati da sami izabirete što želite imati u šatoru i kako želite da budu opremljeni.

Foto: Fest d.o.o. Tvrtka Fest već je prodala 70 objekata raznih modela te su nihovi kupci većinom privatne osobe koje su se odlučile baviti kampovima u sklopu svojih OPG-ova na najljepšim lokacijama na moru, ali i kopnu.

Upravo im Glamping omogućava da budu efikasni i brzi jer naime za Glamping šator (ukoliko imate registriran OPG) vam ne treba Građevinska dozvola.

Hrvatski Glamping šator predstavlja ozbiljnu konkurenciju svjetskim firmama i svakako je dobro da kampove možemo napokon opremati i sa hrvatskim šatorima.

Tema: Promo sadržaj