Hrvatski infektolog: Imali smo dobru strategiju za borbu protiv korone, sad smo sve profućkali

Stožer je na početku radio dobar posao, ali s odlukom da se otvore granice, prenaglo smo popustili mjere, niti jedan epidemiolog to ne bi napravio. Politika je na kraju slabo konzultirala struku , kaže dr. Kutleša

<p>Dr. <strong>Marko Kutleša</strong> sa strepnjom prati aktualnu dramu s koronavirusom. Šef Odjela intenzivne njege u zagrebačkoj Klinici za zarazne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” previše je prošao u prvom valu Covida-19 da ne bi osjećao trnce kad svakim danom čuje veću brojku oboljelih nego dan prije.</p><p>Za <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/vodeci-hrvatski-infektolog-granice-su-prerano-otvorene-to-bi-nam-se-moglo-osvetiti-najesen-15005056">Jutarnji list</a> dao je intervju u kojem se na početku ogradio od politike te je rekao niti član niti simpatizer niti jedne stranke.</p><p>Borba s koronom donijela mu je dugu odvojenost od obitelji koju je viđao samo na stubištu zgrade jer su živjeli u dva odvojena stana.</p><p> Zbog naglog izlaska iz lockdowna i potpunog otvaranja zemlje situacija mu ne sluti na dobro. U popuštanje mjera, kaže, trebalo se ići, ali ne na ovakav nagao način. Otvaranje granica pokazalo se kao pogreška.</p><p>Kaže kako je Stožer na početku radio odličan posao, no kada su stvari stavili pod kontrolu, počelo se popuštati i na bolesti skupljati političke poene.</p><p>- Činjenica je da se sve manje pitalo struku, a pita ih se tek sad kad se situacija iznova zahuktala. U međuvremenu se radilo po čisto političkoj odluci - kaže.</p><p>Situaciju na Odjelu intenzivne njege, nikada neće zaboraviti.</p><p>- Novi virus, nepoznata bolest, teško bolesni i umirući ljudi. U jednom je trenutku bilo iznimno teško, naučili smo to savladati svi zajedno, cijeli medicinski timovi s liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima... Kad ljudi završe intubirani u mehaničkoj ventilaciji, smrtnost je, piše literatura, visoka. No, literatura je jedno, a svakodnevno umiranje pred vašim očima nešto posve drugo - opisuje trenutke.</p><p>S obziom da Stožer šalje kontradiktorne poruke, doktor poručuje da o virusu i dalje ne znamo dovoljno.</p><p>- Problem je u nekonzistentnosti. Ako smo se odlučili za jedno, idemo se toga držati i mjere ublažavati oprezno i postupno. Osobito je teško s ljudima našeg, mediteranskog mentaliteta. Jasno nam morate reći pravo stanje, naše obaveze. Kažete li da je nešto preporuka, velika je šansa da se u opuštenom mediteranskom duhu, inače tako šarmantnom, većina toga neće držati - objašnjava.</p><p>Siguran je da bi ljudi nosili maske ako bi se uveo sustav kazne. </p><p>Za sezonu se, kaže, treba strpiti.</p><p>- Nije pitanje samo ovog virusa, nego bilo kojeg koji nam može doći i srušiti sezonu. Moramo biti svjesni da smo ranjivi i tim više biti oprezni. Jednu se godinu valja strpjeti, a onda se nadati da će se u međuvremenu pronaći cjepivo da virus oslabi pa ćemo ponovno imati sezonu. Kakav dojam sad ostavimo, to će imati dugoročni utjecaj na naš turizam - kaže.</p><p>O švedskom modelu kaže da nije dobar, s obzirom na poražavajuće rezultate koje je donio.</p><p>- Mi smo, dok je stvar bila nejasna, imali striktni lockdown, koji sigurno ne može dugo trajati, ali trebali smo se polako vraćati u normalu. Umjesto toga, odjednom smo prebacili u “normalno” kao da se nikad ništa nije dogodilo. I sad imamo to što imamo - priča za <a href="http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/vodeci-hrvatski-infektolog-granice-su-prerano-otvorene-to-bi-nam-se-moglo-osvetiti-najesen-15005056" target="_blank">Jutarnji List.</a></p><p> </p>