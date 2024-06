Hrvatski kapetan optužen za držanje droge na brodu izašao pred sud: 'Čekamo da se javi'

- Jutros je dao iskaz pred sudom. Poslali su nam poruku iz ambasade. Njih ima deset na optužnici i to ce trajati neko vrijeme. Brat je iznio svoju obranu. Bilo bi idealno da ga puste da se brane sa slobode, ako treba i uz jamstvo. Čekamo da nam se javi, još ne možemo stupiti u kontakt s njim - govori Jozo Bekavac, brat kapetana Marka Bekavca koji se još nije u mogučnosti čuti s bratom jer je na sudu u Ankari.

Podsjetimo, kapetan Bekavac se nalazi u zatvoru u Ankari mjesecima nakon što je na njegovom brodu pronađena droga. Da je nešto sumnjivo Bekavac je shvatio odmah kod utovara u Kolumbiji. Drogu je policija navodno pronašla već tamo. No nisu mu pokazali što su našli niti je dobio ikakve papire, a nakon intervencije turske ambasade, brod je pušten da ide u Istanbul. Policajci su, kako kaže brat, brod pregledavali i sa psima tragačima. Kad su pristali u Tursku, Bekavac je sam pozvao policiju da im javi što je bilo u Kolumbiji. Turska policija je tad navodno opet pronašla drogu i zatvorila Bekavca i deset od 20 članova posade.

- Droga je pronađena u prostoru broda kojem pristup imaju samo strojar koji je iz Rusije i prvi časnik. Tamo psi ni ne mogu doći pa je nejasno kako su u Kolumbiji spustili pse da potvrde da je to droga. A ne znam ni kako su oni znali da je tamo bez da im netko ne javi. To je prostor koji je iza čelične ploče s 20 vijaka, bar mi tako kažu iskusni pomorci. Tome imaju pristup samo ta dva čovjeka: strojar i prvi časnik. Oni to zatvore i nema više otvaranja - govori kapetanov brat koji se bori da brata izbavi iz zatvora.