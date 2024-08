Hrvatski kolindijski odbor: Kako je postala najveća hrvatska navijačica od stoljeća sedmog?

Svijet kakvog poznajemo se trese. Joe Biden je odustao od kandidature, na Donalda Trumpa je izvršen atentat, Ukrajina je bankrotirala i na frontu stoji loše, Njemačka tone u recesiju, a kad je Njemačka prehlađena, Hrvatska kiše, tržišta kapitala u ponedjeljak su doživjela dramatičan pad, ali Kolindu Grabar Kitarović to nije dekoncentriralo. Otvaranje Igara odigrala je u herojskoj pozi. Dok su Plenković i njegovi suradnici kišnu svečanost gledali zaštićeni šuškavcima, Kolinda je hrabro kisnula, kao u onim legendarnim prizorima moskovskog Mundijala, kad je u euforiji srebra potpuno zaboravila na gadget zvani kišobran. Gdje god pozovete Kolindu - osim u politici - ona ukrade šou. Na nekom sastanku državnika probila se do Donalda Trumpa, dok je u Parizu, kao navijačica, privukla više pozornosti od same Donne Vekić - mediji su ekstenzivno opisivali i proučavali njen outfit.

