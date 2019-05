Hrvatski liječnici uspješno su razdvojili sijamske blizanke

Prije dva mjeseca u KBC-u Zagreb prvi put su hrvatski liječnici uspješno razdvojili sijamske blizanke, javlja RTL.

Sestre su bile rođene vezane trbušnim organima i jetrima, dakle bile su srasle donjim dijelom prsnog koša, dobrim dijelom probavne crijevi, kožom i mekim tkivima.

- Uz to što su bebe bile spojene problem je bio i to što su rođene prerano, ali i činjenica da su imale neizbalansiranu cirkulaciju. Zbog toga je jedna blizanka bila hipertenzivna (visoki tlak) a druga hipotenzivna nije mogla mokriti. Druga je pak beba mokrila višestruko previše, srce joj je bilo preopterećeno (hipertrofija miokarda) - objasnila je dr. Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu za Jutarnji list i dodala da su to samo neki od problema koje su blizanke imale nakon rođenja.

Naglasila je i da je takav slučaj vrlo rijeko opisan u literaturi. Naime, zabilježeno je samo 16 posto blizanaca koji su spojeni crijevima, a djevojčicama je bliza spojena i jetra.

- Radi se o drugom slučaju u svijetu da su blizanci spojeni i jetrom i crijevima. U ovom prvom slučaju preživio je samo jedan blizanac, a naše su djevojčice obje žive unatoč činjenice da je jedna bila cirkulacijski kompromitirana a druga preopterećena. Radi se o blizanačkom transfuzijskom sindromu koji nastaje nakon poroda kod sijamskih blizanaca - rekla je doktorica Grizelj.

Ovo je inače prvi put u Hrvatskoj da su blizanci bili povezani trbušnim organima i da su operacijom uspješno razdvojeni.

Tema: Hrvatska