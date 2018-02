Hrvatski loto milijunaši: Uzela je 131 milijun kn u zadnji tren

Sretni EuroJackpot dobitnik koji je listić 'težak' 26.175.033,09 kn uplatio u Slavonskom Brodu još se nije otkrio hrvatskoj javnosti. U šestom kolu, 9. veljače, pogodio je 5+1 kombinaciju te tako za glavni dobitak ostao uskraćen za samo jedan broj.

U međuvremenu, iz Finske su, gdje je izvučen glavni dobitak, objavili da je 'tortu' od preko 669 milijuna kuna podijelilo pet igrača. Brojevi dobitne kombinacije bili su 7, 8, 24, 34, 46 te 4 i 8.

Prva EuroJackpot dobitnica: 'Htjela sam odigrati sedmicu'

Početkom 2014. godine u Hrvatsku je stigao prvi veliki EuroJackpot dobitak. Zagrepčanka je osvojila 131 milijun kuna, a priznala je tada u izjavi za Hrvatsku lutriju kako je ustvari htjela odigrati loto 7/39.

- Slučajno sam se odlučila za EuroJackpot, zapravo sam htjela odigrati 'sedmicu'. No, bio je petak pa je odluka pala na EuroJackpot. Nisam shvatila da sam uplatila dvije minute prije; zamislite da sam pogodila, a da nisam uspjela uplatiti kolo - kazala je tada milijunašica koja je odlučila ostati anonimna.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Kad se odbije porez, zaradila je ukupno 105 milijuna kuna. Ispričala je i na koji je način saznala da je dobila.

- Htjela sam na teletekstu pogledati kakvo će vrijeme biti sutra. Na prvoj strani pisalo je da je EuroJackpot otišao u Hrvatsku. Okrenula sam da vidim koji su brojevi izvučeni, svoje nisam znala napamet, ali su mi nekako bili poznat. Osam, 18, 22 - i pomislim - imam bar tri, bar nešto. Na internetu sam vidjela da je listić dobitni, da su svi brojevi zelene boje... a onda vidim 105 milijuna - rekla je dobitnica i dodala kako je listić provjeravala nekoliko puta jer nije mogla vjerovati da je postala milijunašica.

- Nakon teleteksta i stranica odlučila sam provjeriti i putem SMS-koda... I tada me sve pogodilo. Naravno, nekoliko sam puta još provjerila, a ujutro sam opet provjeravala - rekla je dobitnica i uzbuđeno dodala da nije mogla spavati, a otvorila je i slavljenički šampanjac.

- Emocije su bile snažne, ne može to čovjek shvatiti. Zapravo, teško je bilo povjerovati. Stalno razmišljam sanjam li ja to, je li to istina. Kako da vam objasnim - tamo piše ukupno ste uplatili 15, a osvojili 105 milijuna kuna - rekla je tada Zagrepčanka.

Kazala je i da je brojeve birala naslijepo.

- U jednom trenutku broj 37 promijenila sam u 40. Tada sam pogledala koji se brojevi izvlače češće te odabrala 2 i 8.

'Meni ti novci ne trebaju, ja sam bogat čovjek'

Jovan Ratković o kojemu smo pisali u listopadu 2015. godine iako već dugo godina živi i radi u Švicarskoj bio je sretni dobitnik 115 tisuća kuna. Pogodio je 'Super šesticu' u lotu Hrvatske lutrije 7/39. U prolazu je tada bio u Hrvatskoj pa je uplatio listić.

Foto: 24sata Video

Kazao je tada da njemu taj novac ne treba jer je on bogat čovjek. Osvojeni iznos od preko 100 tisuća kuna mu stoga nije predstavljao puno.

- Novac je nešto što ti moraš sam zaraditi - kazao je tada Jovan koji je kao u izvor novca vjerovao samo u rad.

'Brojeve sam naslijedio od djeda i osvojio 9 milijuna kuna'

Jovan je odigrao u prolazu, sretna Zagrepčanka je jedva stigla uplatiti, no u ovakve oblike lutrije postoje doista veliki zaljubljenici. Oni pomno biraju kombinacije, prate izvlačenja i nerijetko se hvale kako 'imaju svoje brojeve'.

Sretni dobitnik Mario Tolić iz Biograda 2009. godine osvojio je milijunski dobitak na lotu zahvaljujući brojevima koje je 'naslijedio od djeda'

- Igram na brojeve koje mi je prije deset godina otkrio dida, veliki šaljivdžija koji je tvrdio da se množenjem broja sedam dolazi do dobitka. I - najzad sam i dobio! - kazao je tada za Večernji.

On je za dobitak saznao slučajno, a pričao je tada kako je to jutro otišao na kavu mrzovoljan, vjerojatno zbog vlage u zraku, te kad je čuo da je netko dobio na lotu, pomislio - 'garant ja nisam taj'. No, ispostavilo se da jest. Na lotu je osvojio više od 9 milijuna kuna.