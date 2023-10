Hrvatski menadžer dobio otkaz u banci jer je na skijanju otvorio bolovanje. Pratio ga je detektiv

Menadžer iz hrvatske banke dobio je otkaz nakon što je otišao na skijanje u Francusku premda mu nije bio odobren traženi godišnji odmor, piše Danica.hr.

Kako navode, na skijanje je otišao početkom siječnja, a banka je za njim poslala privatnog detektiva. Sve je završilo na sudu, a sutkinja je ovaj tjedan odlučila kako otkaz nije zakonit te naložila banci da menadžeru isplati 14.240 eura odštete te mu pokrije 1500 eura troškova.

Menadžer navodi kako je skijanje u Val Thorensu u cijelosti uplatio još u studenome, ali mu je nadređena osoba sredinom prosinca rekla kako mu godišnji nije odobren. On je, međutim, 5. siječnja odlučio otići na skijanje te se 8. siječnja vratiti kako mu uplata ne bi posve propala.

Ipak, 8. siječnja je morao otvoriti bolovanje, a 10. siječnja je završio na hitnom bolničkom liječenju u Albertvilleu, odakle je premješten u bolnicu u Chambery radi potrebe za koronarografijom. S bolničkog liječenja otpušten je 15. siječnja, nakon čega se vratio u Hrvatsku, piše Danica.hr.

Banka mu je ipak uručila izvanredan otkaz, i to nakon što je uprava 'primila detektivski nalaz iz kojeg je vidljivo da je menadžer, unatoč neodobrenom godišnjem odmoru, realizirao planirano privatno putovanje u Francusku'.

'On se uopće nije razbolio, a svakako se nije razbolio 7. siječnja jer je taj dan proveo na skijalištu, već je u pozadini svega to da je on realizirao svoj plan da u razdoblju za koje je uplatio privatno putovanje, bez obzira na obvezu rada, otputuje i odmara se', navode.

No, sutkinja je na osnovi medicinske dokumentacija zaključila kako menadžer 'nije zlorabio bolovanje u razdoblju od 8. do 18. siječnja, a što je bio razlog za donošenje izvanrednog otkaza ugovora o radu'. Također, 'angažiranje privatnog detektiva za praćenje u njegovo privatno vrijeme te u razdoblju u kojem on obavlja rad i nije privremeno nesposoban za rad ocjenjuje se neopravdanim i pretjeranim zadiranjem u privatni život'.

Ovotjedna presuda je nepravomoćna i banka se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.