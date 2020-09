Hrvatski muzeji: Strmoglavi pad posjetitelja i milijunski gubici...

Ovo ljeto muzeji koji inače godišnje privuku trećinu svih posjetitelja u Hrvatskoj su imali milijunske gubitke i strmoglavi pad posjetitelja od 79,18 posto

<p>Muzejski dokumentacijski centar proveo je komparativno istraživanje u najposjećenijim hrvatskim muzejima. Network of European Museum Organisations (NEMO) još je u svibnju predvidio "dugotrajan dramatični pad prihoda" sve do kraja godine, a trend pada broja posjetitelja bilježi se u cijelom svijetu od samog početka pandemije.

Mnogima u turističkim područjima prihod je pao 75 do 80 posto i tjedno su gubili stotine tisuća eura, što se i očekivalo nakon što je još prije ljeta OECD predvidio pad globalnih turističkih aktivnosti u rasponu 50 do 70 posto, a kulturni turizam nosi 40 posto svog turizma u Europi.

MDC je u istraživanju usporedio podatke iz srpnja i kolovoza ove i prošle godine u pet tradicionalno najposjećenijih hrvatskih muzeja kojima ljeti strani turisti tradicionalno donose najveći broj posjetitelja.

"Iako ćemo tek početkom 2020., kad saberemo statističke podatke za cijelu godinu od svih muzeja u Hrvatskoj, moći točno odrediti dimenzije pomora broja posjetitelja, podaci o posjećenosti ovih pet muzejskih kuća koje godišnje privuku trećinu svih posjetitelja govore da je u ljetnim, turistički najjačim mjesecima srpnju i kolovozu zabilježen pad od 79,18 posto", ističe Maja Kocijan, autorica teksta o istraživanju MDC-a.

Prema godišnjoj statistici MDC-a, posljednjih godina među prvih pet najposjećenijih hrvatskih muzeja najčešće se izmjenjuju Arheološki muzej Istre u Puli i Muzej grada Splita, pod kojima su naši najatraktivniji antički spomenici Arena i Dioklecijanovi podrumi, Dubrovački muzeji, a u Zagrebu Klovićevi dvori i Muzej prekinutih veza.

Veliku posjećenost također bilježe i Tehnički muzej Nikola Tesla kao i Muzeji Hrvatskog zagorja, no njima inozemni turisti ne čine glavninu publike.

Kako je izvijestio MDC, Dubrovački muzeji 2019. u srpnju i kolovozu imali su 84.480 posjetitelja, a ove godine 18.197 ili minus od 78,4 posto, Muzej grada Splita prošle je godine u dva mjeseca u srcu sezone zabilježio 99.761 posjetitelja, a ove 15.589, što je pad od 84,3 posto,

Arheološki muzej Istre, godinama apsolutni šampion posjećenosti ovog je ljeta izgubio 55,6 posto posjeta i pao u ljetnim mjesecima sa 247.344 na 109.687.

Galerija Klovićevi dvori, iako zbirno bilježi porast od 13 posto sa 17.555 na 19.861 posjetitelja, u svom izvješću pojašnjava da je 17.000 posjetitelja 'zarađeno' promjenama izazvanim pandemijom i potresom koje su Baš Naš festival pomakle s lipnja na srpanj i vratile u njihove vanjske prostore Večeri na Griču i Ljetnu scenu Amadeo.

Što se tiče posjeta izložbama u Klovićevim dvorima i Kuli Lotrščak - sa 16.555 prošlog ljeta pao je na 1.361 ove sezone.

Kako se navodi, prošlog ljeta izložbu Nematerijalne kulturne baštine BiH u tom su muzeju posjetile tri tisuće, a onu Nine Vranića 203 posjetitelja, izložbu Miljenka Domijana posjetilo je 36 posjetitelja, a 8. Hrvatski biennale ilustracije 103 posjetitelja.</p><p>Drastičan je i pad posjeta Kuli Lotrščak - dok je prošle godine u srpnju Kulu posjetilo 5.037, a u kolovozu 8.315 posjetitelja, ovo ljeto u dva mjeseca za tu poznatu zagrebačku atrakciju prodane su samo 1.222 ulaznice.</p><p>"Kad se sve sabere Galerija Klovićevi dvori imala je ljetos, mimo manifestacija, svega 8,9 posto svog prošloljetnog prometa", zaključeno je.</p><p>Muzej prekinutih veza izgubio je zbog koronavirusa 85,9 posto posjetitelja - od prošlogodišnjih 34.045 posjetitelja u srpnju i kolovozu pali su na 4.788, što se podudara s podacima Hrvatske turističke zajednice - u srpnju 2020. grad Zagreb zabilježio pad od 76 posto dolazaka turista u odnosu na isti mjesec prošle godine.</p><p>MDC je objavio i što taj pad znači onim muzejima koji ozbiljno zarađuju na ulaznicama, a to najbolje pokazuju podaci koje im je dostavio <strong>Darko Komšo</strong>, ravnatelj Arheološkoj muzeja Istre.</p><p>Taj je muzej na svim svojim lokalitetima prošlog ljeta u srpnju i kolovozu zaradio na ulaznicama 8,4 milijuna kuna, a ove godine u istom razdoblju 4,5 milijuna, odnosno gubio je ljetos svakog tjedna gotovo 150 tisuća eura.</p><p>"Podaci će na kraju godine biti još sumorniji jer sezona je prošla, COVID nažalost nije, školski posjeti i izleti su na čekanju, a većina zagrebačkih muzeja ostaje zatvorena", ustvrdila je Kocijan.</p><p>Po njezinim riječima, hrvatski muzeji, poput onih u cijelome svijetu, pogođeni su nezapamćenom krizom, no za razliku od kolega iz najrazvijenijih zemalja svijeta hrvatski muzealci za sad nisu osjetili strah od otpuštanja.</p><p>"Uz pomoć i podršku osnivača koji muzejima moraju pomoći da opstanu treba se, što bi rekao Držić, vremenu 'akomodavat' i ovo doba kada je rad s korisnicima smanjen iskoristiti za sve ono za što 'nismo imali vremena', od inventarizacije do digitalizacije i stvaranja novih digitalnih sadržaja, aktivnosti i usluga kojima u 'novom normalnom' raste vrijednost, značaj i utjecaj", zaključila je.</p>