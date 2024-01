Hrvatski nogometaš iz pakla erupcije: 'Iz Grindavika su nas evakuirali u 2 sata ujutro...'

Stanovnicima islandskog grada Grindavik drugi put u mjesec dana naređena je evakuacija zbog erupcija vulkana. Vulkan je počeo izbacivati lavu prema ovom gradiću na poluotoku Reykjanes na jugozapadu zemlje, koji broji 3800 stanovnika. Nedavno je u Grindavik, trbuhom za kruhom, došao i hrvatski nogometaš Josip Krznarić (31).

Pokretanje videa ... Dron snimka: Erupcija vulkana na Islandu | Video: 24sata/REUTERS

- Početkom godine napustio sam slovensku Krku i potpisao za UMF Grindavik, tamošnjeg drugoligaša. U Grindavik sam došao 9. siječnja, a grad sam morao napustiti već nakon dva-tri dana. Po mene i djevojku u 2 sata ujutro došao je predsjednik kluba. U 8 sati eruptirao je vulkan... - priča nam u dahu Krznarić.

Jeste li se pribojavali da bi se to moglo dogoditi kad ste potpisivali ugovor?

- Na to su me i upozorili kad sam potpisivao. Rekli su mi da postoji mogućnost da ponovno može doći do erupcije, da će biti još potresa... Međutim, došao sam. Na Island sam došao zaraditi. Ponudili su mi stvarno dobre uvjete, smještaj, hranu, rekli da će pomoći mojoj djevojci naći posao. Nisam mogao ni zamisliti da ću u jednoj "nenogometnoj" zemlji dobiti takve uvjete. Nisam požalio.

Foto: privatna arhiva

Gdje ste sada smješteni?

- Trenutačno sam s djevojkom u jednom hotelu u Reykjaviku. Cijeli je Grindavik evakuiran. Nakon mjesec-dva njihovi će predstavnici Civilne zaštite vidjeti kakvo je stanje i hoće li biti moguć povratak u grad. Koliko sam čuo, do ljeta se sigurno nitko neće vraćati, ako se uopće ljudi i budu vraćali. Tek kad se procijeni da je povratak siguran - priča veznjak rodom iz Karlovca.

Jesu li stradale prostorije vašeg kluba?

- Srećom, nisu. U potresu prije mjesec dana stradalo je pomoćno igralište s umjetnom travom, ali stadion je čitav, prostorije kluba nisu stradale. Treninge nogometaši Grindavika ionako odrađuju u trening-kampu koji je nekoliko desetaka kilometara izvan grada. Većina suigrača je baš iz Grindavika, ali ni njihove kuće, srećom, nisu stradale.

Hoće li se nogomet igrati?

- Prvenstvo počinje krajem travnja, sve, zasad, ide prema rasporedu. Pripremamo se. Trenutačno prvoligaši i drugoligaši igraju neku vrstu zimske lige i tako se pripremaju za sezonu - zaključio je Krznarić.