Hrvatski orao će prezimiti u Africi, a možda se onda vrati...

Paško je sad na jugu sjevernog Sudana. Ažurno ga pratimo. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se i kad vratiti u Hrvatsku, priča nam Sven Kapelj, stručni suradnik i ornitolog iz udruge Biom.

S kolegama je krajem srpnja u Parku prirode Telašćica otkrio Paška, orla zmijara, i njegovo gnijezdo. Otišli su tamo, postavili mu GPS odašiljač i od tada prate njegov let.

- Paško se izlegao prošle godine i mlada je ptica, pa je ovo za nas bila jedinstvena prilika. Znali smo da migrira, ali nismo točno znali gdje - kaže Kapelj. Dodaje da su imali sreću jer je među mladim orlovima poput Paška u prvoj godini veliki mortalitet, a on je uspješno preživio. U proteklih šest mjeseci preletio je Hrvatsku, Albaniju, Grčku, Tursku, Libanon, Jordan i Egipat, a na kraju došao do sjevernog Sudana. Ondje se sad nalazi. Njegov let uživo se može pratiti putem stranice pasko.biom.hr.

- Želimo vidjeti puteve migracije i veličinu pojedinih teritorija kako bismo dobili podatke bitne za planiranje nekih zahvata, poput gradnje vjetroelektrana. Ovo je preliminarno istraživanje koje ćemo nastaviti i dogodine - objašnjava Kapelj. Kako kaže, većina orlova zmijara koji kod nas najviše naseljavaju priobalje sa zimovanja se vraćaju početkom travnja. No za Paška još mogu samo predviđati.

- Ove se godine sigurno neće gnijezditi, tako da se možda ne vrati odmah. Neki ostanu u Africi, a neki se vrate bliže. Nastavit ćemo ga pratiti - zaključuje Kapelj. Osim orla zmijara, Biom je istom metodom, pomoću GPS-a, pratio i sure orlove koji ne migriraju u Afriku, a proučavaju i morske ptice - kaukale i gregule, koje najviše naseljavaju Lastovo. Iduće godine istraživat će kretanje bjeloglavih supova nakon puštanja iz oporavilišta.