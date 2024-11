Hrvatski policajci na konjima? 'Pa MUP nema ni za uzgoj pasa, moraju ih kupovati. Kamoli ovo'

Zbog višeg položaja policajci na konju su uočljiviji, a ujedno imaju bolji pregled. Konj vidi pod kutom od 300 do 320 stupnjeva, a čuje 20 puta bolje od čovjeka. Zbog tih svojstava on mnogo prije nego jahač detektira promjene u okolini i izuzetno je koristan u policijskim poslovima. Građani, također, brže primijete policajca na konju, pogotovo u gužvi. Ili neredima. Sve su to informacije koje idu u korist ideje da bi hrvatski policajci iznova dobili konjičku jedinicu. Iako su takvu ideju razmatrali u MUP-u i prije sedam godina, prije nekoliko dana ju je oživio ministar poljoprivrede Josip Dabro.

