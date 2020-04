Hrvatski student: 'Drago mi je što odlazim iz Španjolske...'

Student Matej Tenčić u veljači je ambiciozno došao u španjolski sjeverni grad Lugo kako bi odradio praksu u jednoj inženjerskoj kompaniji, no u subotu će se naći u izvanrednom avionu Croatia Airlinesa na putu za Zagreb.

Nacionalni avioprijevoznik, u koordinaciji s hrvatskom vladom, šalje svoj najveći zrakoplov sa 174 sjedala kako bi izvukao hrvatske državljane iz koronavirusom pogođenih Portugala i Španjolske.

- Osjećam se ugodno, drago mi je da se vraćam kući - kaže 24-godišnji Tenčić u telefonskom razgovoru iz svog unajmljenog stana u Lugu, u pokrajini Galiciji. Ondje će ostaviti dvojicu španjolskih cimera pa u ponoć ući u autobus na dugom putovanju prema Madridu.

Tek je mjesec dana uživao u Španjolskoj

Vozit će se čitavu noć a zatim će u subotu satima čekati u madridskoj zračnoj luci Adolfo Suárez-Barajas.

Airbus 320 će poletjeti iz Zagreba prema Lisabonu, od kuda će nastaviti put prema Madridu. Kada se Tenčić i suputnici ukrcaju u 20 sati krenut će natrag prema glavnom gradu Hrvatske.

Matej Tenčić je u Lugo došao 16. veljače no samo mjesec dana kasnije u Španjolskoj je proglašeno izvanredno stanje. Oko 47 milijuna stanovnika smije samo u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke, te kako bi prošetali psa.

- Tvrtka je zatvorena do daljnjeg pa ne mogu obavljati Erasmus praksu, a više ne postoji ni društveni život. Boravim u kući, jedino kretanje je do trgovine jer je zabranjena bilo kakva rekreacija - kaže.

- Vraćam se jer ne znam do kada će ovdje potrajati ovakvo stanje a i ugodnije ću se osjećati u Hrvatskoj u slučaju bilo kakvih mogućih zdravstvenih problema, s obzirom da znam samo osnove španjolskog jezika - objašnjava.

Kartu za povratak platio je 350 eura (2.664 kune) putničkoj agenciji Obzor putovanja, u vlasništvu Croatije Airlines.

Broj putnika se ne zna

- Uvjeti putovanja dogovoreni su na temelju pokrivanja samo operativnih troškova ovog posebnog leta - napisao je Davor Janušić, glasnogovornik Croatia Airlinesa, u e-mailu.

No koliko će u avionu biti putnika poput Tenčića organizatori ne otkrivaju 24 sata prije polijetanja. Obzor putovanje nije odgovorilo na upit dok su u veleposlanstvu u Madridu rekli da se potrebno obratiti ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Ono nije odgovorilo na upit.

- Još uvijek ne znamo koliko će biti putnika jer se situacija stalno mijenja. Neki koji su trebali biti na letu već su se vratili, a neki se tek prijavljuju - rekao je u petak ujutro u telefonskom razgovoru glasnogovornik Janušić dodavši kako „još ima mjesta“.

U Španjolskoj živi oko 2.600 hrvatskih državljana a u Portugalu oko 100. Posljednjih dana su neki komentirali to putovanje na Facebook grupi, no dvadesetak hrvatskih državljana koji duže žive u Španjolskoj reklo je za "24sata" da neće ići na taj let.

- Kuda ću ići sada? Da pokupim virus na aerodromu? - komentirala je jedna osoba koja živi u Madridu zamolivši za anonimnost. Povremeno za praznike odlazi u Hrvatsku.

Hrvati zaposleni u Španjolskoj nalaze se u stanovima gdje od doma rade pridržavajući se ograničavanja kretanja, te smireno prate situaciju s koronavirusom.

Španjolska je u petak sa 117.710 inficiranih osoba prestigla Italiju sa 115.242 oboljelih, pa je veći broj zaraženih samo u Sjedinjenim Državama, izvijestilo je španjolsko ministarstvo zdravstva. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je kako nema saznanja da je itko od hrvatskih državljana obolio.

Matej se ne planira vraćati tako brzo

U Španjolskoj je sedmi dan zaredom preminulo više od 800 osoba pa se broj žrtava približio 11.000.

Croatia Airlines je svoj let predvidio primarno za hrvatske državljane „a ovisno o pojedinačnoj situaciji i za inozemne“, napisao je Janušić.

Taj repatrijacijski let organiziran je i u koordinaciji s hrvatskim ministarstvom prometa. Zrakoplov bi trebao sletjeti na zagrebački aerodrom u subotu u 22.30 sati.

- Nakon povratka bi smo trebali ići u samoizolaciju, ali ćemo na samoj granici dobiti detaljne upute što i kako - kaže student Tenčić. Nakon toga će se uputiti kući na sjever Hrvatske.

- U Španjolsku se ne planiram vraćati, jedino turistički u neko buduće vrijeme - dodaje.