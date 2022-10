Hrvatski Telekom dobio kaznu od 36 mil. kn: Inspektor nazvao korisničku službu i sve snimio...

Najveću kaznu u povijesti hrvatskih operatera dobio je Hrvatski Telekom i to u vrijednosti od vrtoglavih 36 milijuna kuna. Tu je kaznu izrekao Općinski prekršajni sud u Zagrebu, a potvrdio ju je Visoki prekršajni.

Kazna točno iznosi 36.037.291,70 kuna.

Jedan od najvećih teleoperatera u Hrvatskoj na sudu je završio kada ih je prijavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - HAKOM, i to zbog načina na koji su 2018. godine nudili potrošačima mobilnu tarifu “Najbolja L“.

Kako piše na stranicama HAKOM-a, problem je u tome što je Hrvatski telekom tu tarifu po promotivnoj cijeni od jedne kune mjesečno u periodu od šest mjeseci nudio isključivo postojećim korisnicima usluge Magenta 1.

Učinili su to bez da su prethodno obavijestili regulatora o obavljanju "testa istiskivanja marže za maloprodajne cijene", kako je to propisano HAKOM-ovim dokumentima. Trebali su, dakle, dostaviti dokaz, a kako to nisu učinili, HAKOM je podigao optužni prijedlog.

Prema pravilima HAKOM-a, bez obavljanja ovog testa HT je promotivnu tarifu "Najbolja L" smio ponuditi isključivo svim potrošačima, a ne samo postojećim korisnicima Magente.

Iako su se žalili na prvostupanjsku presudu, to im nije prošlo pa će morati platiti kaznu od spomenutih 36 milijuna kuna.

Njihov je glavni argument bio da je snimka razgovora koji je inspektor HAKOM-a vodio s korisničkom službom Hrvatskog Telekoma, koji je bio dokaz protupravnih radnji HT-a na sudu, nezakonit dokaz jer se radi o neovlaštenom snimanju.

Najčitaniji članci