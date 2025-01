Hrvatski vatrogasci o paklu LA-a: 'Češeri lete, a vi spašavate glavu!' U grad stigli pljačkaši

Moj otac jednostavno se nije htio evakuirati. Kao i svi mi u ovom bloku, ma u četiri bloka, nije mislio da će biti ovako razorno. Rekla je to Amerikanka Kimiko Nickerson, čiji je otac Rodney (82) izgorio u svom domu u Altadeni.

Kako je doznala, piše Sky News, požar ga je ulovio u snu.

- Nemam riječi kojima bih objasnila svoje osjećaje u ovom trenutku. Samo šutim. Ukočena sam i samo mentalno pokušavam proći kroz proces - rekla je Nickerson, čiji je otac jedna od deset žrtvi koje su poginule u razornim požarima u Los Angelesu.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:05 [TOP 3 VIJESTI DANA] Novi horor za mještane Los Angelesa: Nakon požara, u grad su im stigli pljačkaši... | Video: 24sata/Video

U 55 šumskih požara, od čega pet velikih, izgorjelo je područje od 117 četvornih kilometara. Izgorjelo je i oštećeno više od 10.000 građevina. Kalifornijski povjerenik za osiguranje izdao je zato obvezni jednogodišnji moratorij, kojim se osiguravajuća društva sprečava da ponište ili ne produlje police u područjima pogođenim požarima. Analitičari JP Morgana, na temelju preliminarnih procjena, očekuju da će gubici doseći čak 10 milijardi dolara.

Grad i savezna država Kalifornija rasporedili su više od 8000 ljudi u borbi s požarima i osiguranju. Među njima je oko 6200 vatrogasaca, a ostalo su druge službe i policajci. No niti to nije dovoljno. Jučer je angažirana i Nacionalna garda, s obzirom na brojne prijavljene pljačke evakuiranih područja. Uveden je i policijski sat.

- Zahvaljujući nevjerojatnom radu naših hitnih službi i osoblja za hitne slučajeve, stavljamo sve što nam je na raspolaganju - uključujući pripadnike Nacionalne garde, kako bismo zaštitili zajednice u danima koji dolaze. A onima koji žele iskoristiti evakuirane zajednice, dopustite mi da budem jasan, pljačka se neće tolerirati - rekao je kalifornijski guverner Gavin Newsom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Požari u Kaliforniji ne jenjavaju! Najmanje je deset mrtvih u vezi s požarom: Sve smo izgubili... | Video: 24sata/Reuters

Šefica vatrogasne službe Los Angelesa napomenula je u petak kako grad i dalje nije izvan opasnosti.

- Možete vidjeti aktivne požare koji gore s jakim vjetrovima. Mogu vam reći i uvjeriti vas da vatrogasci i hitne službe ostaju usredotočeni na zaštitu života i imovine - rekla je zapovjednica Kristin Crowley.

Đavolji vjetrovi

Kako vrijeme odmiče, tako su počeli pristizati podaci o nevjerojatnim uvjetima s kojima su se vatrogasci susreli. Kako su izvijestili iz kalifornijskog Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Cal Fire, najgore je bilo u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, gdje su smješteni domovi i vile velikih filmskih zvijezda. Samo ondje je izgorjelo 5200 domova, a vatra se širila brzinom od gotovo osam metara u sekundi ili 27,4 kilometra na sat.

TI vjetrovi, poznati pod imenom Santa Ana ili Đavolji vjetrovi, izuzetno su jaki i potječu iz unutrašnjosti. Pušu prema obali južne Kalifornije i potječu od suhih zračnih masa visokog tlaka. U samom gradu izmjerene su brzine od 129 km/h.

- Šumski požari utječu na vrijeme. Strujanjem sa samog požarišta stvaraju se uvjeti da se topli zrak diže u vis pa nastaju lokalni vjetrovi koji sami sebe održavaju. Stvara se cirkulacija zraka pa se požar razbuktava i širi gdje ga nema - pojasnio nam je klimatolog Zvonimir Katušin.

Dodao je kako je i na ovom primjeru vidljivo da se globalno zatopljenje ne zaustavlja, nego će se i produljiti.

- Šumski požari će biti sve češći i jači. Vi ne možete poduzimati akcije kad se oni već pojave, nego prije. Sva međunarodna tijela, svi odavno preporučuju da se stvari moraju mijenjati na globalnoj razini. Treba biti svjestan kako treba proći puno vremena da bismo primijetili da se nešto miče. Nažalost, prema budućem američkom predsjednik Donaldu Trumpu, nema svijetle budućnosti. Uvjeti globalnog zagrijavanja samo će se pojačavati. To su uvjeti koji stvaraju katastrofe, ne samo požare, nego poplave i suše - jasan je Katušin.

Pozitivno je, kaže, što su ljudi ipak osvijestili da trebaju vjerovati znanstvenicima, pogotovo meteorolozima.

- Ljudima sve više dolazi u svijest da bi se neke stvari moglo preduhitriti ili smanjiti. Meteorolozi nekad mogu najaviti nepogode sa 100-postotnom sigurnošću, a nekad s više od 50 posto. Taj posao nije jednostavan jer se mogu stvoriti neki uvjeti koji nam zasad nisu predvidivi - kaže Katušin.

'Odmah šaljemo sve'

I hrvatski vatrogasci susretali su se s takvim uvjetima u priobalju kad je žestoka bura naglo i jako širila požare. Posebno žestoko znalo je biti u okolici Senja, priča nam Zvonimir Lončarić, vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije, koji je zapovijedao i JVP-om Senj.

- U Senju svakih 10-ak godina imamo jedan takav veliki požar, obično krajem sezone koja se produljila sad i na listopad. Takav nam obično dođe do ruba grada i izuzetno nam je bitno da sačuvamo kuće - govori Lončarić prisjećajući se dana i noći dok ga je šibala bura, ali i vreli dim vatre.

- Prije pet-šest godina imali smo situaciju na predjelu Krivi put. Uspjeli smo ga uhvatiti doslovno zadnju minutu prije nego što je prebacio cestu. Da se to dogodilo, više ne bismo mogli ništa. Na tome mi i temeljimo našu taktiku, odmah šaljemo što više ljudi i tehnike. Vi ga u prvoj minuti možete ugasiti s 'čašom vode', a morate znati da vam za sat vremena neće biti dovoljno ni pet kanadera - pojasnio je Lončarić.

Potvrdio je priču o opasnim češerima koji doslovno frcaju na sve strane u požarima.

- Zamislite mrklu noć u šumi. Okrene vjetar i doslovno stvori požar iza naših leđa. Češeri lete, a vi gasite i morate ih izbjegavati. To su opasne situacije i tu su ključni zapovjednici sektora koji paze na ljude. Najgore je kad vam pogine vatrogasac, kolega. Doživjeli smo to na dubrovačkom području i to je bilo jako teško - kaže Lončarić.