Hrvatski veleposlanik u Srbiji za 24sata: 'Čak i kada bih znao što je napravio, ne bih smio otkriti'

Što bi rekli Englezi 'no comment', rekao nam je Hidajet Biščević, veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Srbiji komentirajući odluku Ministarstva vanjskih poslova Srbije, prema kojoj su prvog tajnika u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu Hrvoja Šnajdera proglasili za personu non gratu.

- To je materija koju ne želim komentirati, nije nešto u što bi se ja sada upuštao, prema tome što bi rekli Englezi 'no comment' - rekao je Biščević za 24sata.

Pitali smo ga što konkretno to znači, na što je on odgovorio: - I da znam što je napravio, ne bih smio reći, ne mogu ulaziti u detalje jer je to izvan mog djelokruga. Bez komentara - rekao je.

Grlić Radman: 'Iznenađeni smo'

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kratko je za 24sata kazao da je iznenađen odlukom.

- Iznenađeni smo. Moramo vidjeti o čemu se radi, najprije - kratko nam je kazao Grlić Radman.

Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih poslova Srbije navelo je kako je Šnajder grubo izašao iz okvira diplomatskih normi i da je prekršio Konvenciju i tim povodom uručena je diplomatska nota ambasadoru Republike Hrvatske Hidajetu Biščeviću.

Naveli su i kako žale zbog Šnajderovog postupanja te da to ne pridonosi unaprjeđenju bilateralnih odnosa dviju država te dobrosusjedskim odnosima.