Hrvatski voćari u problemima, voća ima - berača nema: 'Budu jedan dan i kažu da ne mogu...'

Nema radnika. Tko se javi, to je nesposobno. Nema tko brati. Ne znamo kako ćemo, dva radnika beru. Kad dođu, budu jedan dan ili do 12 sati kažu gazda plati idem kući ne mogu ja to raditi - požalio se voćar Stanko Pralija za Dnevnik Nove TV.

Stanko već godinama ima problema s pronalaskom radne snage, a zbog toga prošle godine nije sve ni obrao.

- U tri jutra nisam ni ušao. Sitne su bile, nije imao tko brati. Sve je propalo - prijeća se Stanko.

Kaže kako nije problem u satnici već u teškom radu i ističe kako radnike plaća 4 eura po satu.

- Još ja njih nagradim. Kad vidim da sam i ja dobro prošao, onda ja njih nagradim - rekao je Stanko.

Kako spojiti ugodno s korisnim, dosjetio se Stipe Dumančić. Njegove jagode i jabuke brzo planu.

- Ljudi dođu, poberu si koliko žele, plate na izlazu i svima dobro - rekao je Dumančić.

Voćari ističu da radnici traže i do 12 eura po satu što je njima neisplativo zbog čega je voćarski sektor, ističe struka, najugroženiji.

- Ove godine mislim da će biti kulminacija, zaista. Turizam ima mogućnosti puno bolje platiti tu radnu snagu, a poljoprivredi se bojim neće ostat ništa - poručio je Stjepan Zorić, zamjenik predsjednika Hrvatske voćarske zajednice.

- Svi smo prinuđeni kao građevinarstvo uvoziti radnu snagu, što je neminovno. Sve naše kolege se pomalo okreću agencijama, pokušavaju do jeseni kad će bit špica berbi svih kultura da se osiguraju ti radnici. Kojih ima dosta. Ponuda je dobra. Sigurno da smo imali domaću radnu snagu da je bolje, ali to je prošlost - dodao je Zorić.

