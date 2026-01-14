Hrvatsko novinarsko društvo traži ispriku Plenkovića

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) zatražili su u srijedu ispriku od premijera Andreja Plenkovića zbog toga što je na sjednici Vlade, kako navode, uvrijedio veći broj novinara ustvrdivši da su napisi o povećanju socijalnih naknada od pet ili deset eura lažni.

Napominju da prema javno dostupnim i lako provjerljivim prijedlozima koje je ministar socijalne politike Marin Piletić poslao u dvodnevnu javnu raspravu, a Vlada ih danas prihvatila, osnovice rastu za točno toliko - osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za 10 eura, a za ostale socijalne naknade za pet eura.

"Napisi objavljeni u brojnim medijima ovih dana o iznosima povećanja osnovica za socijalne naknade i samih socijalnih naknada sasvim sigurno nisu ugodni za premijera Plenkovića, ali ne zato što su lažni nego, upravo suprotno, jer su istiniti", navode u priopćenju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica SNH Maja Sever..

Premijer Plenković ranije je na sjednici Vlade kazao da socijalne naknade "ne rastu linearno i da je njihov porast znatno veći do 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija" te je naglasio da su naknade od 2016. rasle za 400 posto.

Novinarske udruge navode da posljedično, i konkretni iznos zajamčene minimalne naknade, odnosno socijalna pomoć, za samca također raste za navedenih 10 eura.

"U 2026. godini to novčano pravo za najsiromašnije, kojem je cilj podmirenje osnovnih životnih potreba, iznosit će za odraslog samca 170 eura umjesto dosadašnjih 160. Za dijete će povećanje iznositi još nešto manje, narast će sa 152 eura na 161,50. I to je istina", poručili su HND i SNH.

Smatraju da izjava premijera Plenkovića stoga predstavlja izravnu uvredu profesionalnom dignitetu svih novinara i medijskih kuća koji su o tome izvještavali zbog čega traže ispriku i demanti.