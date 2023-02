Hrvatskoj još 2,27 milijarde eura kroz EU Fond Plus: 'Postavili smo tri strateška cilja'

Nalazimo se u razdoblju kada smo već itekako dobrano zamakli u posljednju godinu korištenja sredstava iz EU socijalnog fonda od 2014.-2020. i kada možemo očekivati prve javne pozive i korištenje sredstava iz EU socijalnog fonda Plus. Do sada smo imali na raspolaganju 1,9 milijardi eura, a obzirom na pregovore s EK i na naše postignute rezultate, EK je predvidjela gotovo 2 milijarde, sad bivših, kuna više do 2027. godine, istaknuo je ministar rada Marin Piletić nakon sastanka s povjerenikom Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolasom Schmitom u Banskim dvorima.

Za naredno razdoblje u kojem nam je na raspolaganju 2,27 milijardi eura kroz EU socijalni fond Plus istaknuo je tri strateška cilja.

- Prvo je dostizanje stope zaposlenosti od 75 posto u odnosu na trenutnih 69,9 posto, drugi je uključivanje 55 posto odraslog stanovništva u procese cjeloživotnog obrazovanja te smanjenje za više od 300.000 građana u riziku od siromaštva - nabrojao je te najavio kako će sutra precizirati na što će se točno novac utrošiti u narednom desetljeću.

Schmit je iskazao čast i zadovoljstvo što se ponovno nakon tri godine sastao s našim premijerom Andrejem Plenkovićem i te razgovarao o bitnim temama za budućnost.

- EU je sada zaista u posebnom razdoblju, prije tri godine smo bili u Hrvatskoj kada je Hrvatska preuzela predsjedanje Vijećem EU i tada nismo znali kakva će nas kriza zadesiti. Došla je Covid pandemija, no sada možemo reći da smo i Hrvatska i EU uspjeli dobro proći - kazao je i podsjetio na mjere pomoći poduzetnicima za vrijeme korona krize, a potom i na program oporavka i otpornosti, kada je Hrvatska dobila više od pet milijardi eura.

- Dio tog iznosa bio je namijenjen za modernizaciju gospodarstva, ulaganje u digitalizaciju i zelenu ekonomiju. S premijerom sam razgovarao i o tome kako Hrvatska prolazi kroz ovu tranziciju i ulaže u nove programe, pogotovo kad je riječ o LNG terminalu, koji omogućuje Hrvatskoj, ne samo da prevlada energetsku krizu nego da osigura i energetsku sigurnost i za susjedne zemlje - rekao je.

Schmit je najavio kako će ova godina biti europska godina vještina.

- Cilj je imati društvo koje zna više, na koje će se gospodarstvo moći osloniti, koje se usavršava, prolazi cjeloživotno učenje i prekvalificiranje. Moramo poraditi na tome, kao i na ozelenjavanju našeg gospodarstava. Naša radna snaga treba se usavršavati i prekvalificirati. Tu je i problem nedostatka radne snage i važno je osigurati da je maksimalan broj ljudi uključen u tržište rada na način da im se osiguraju dodatne vještine, a EU će davati potpore kroz socijalni fond Plus - istaknuo je Schmit pohvalivši Hrvatsku što je kao prva zemlja u EU transponirala Uredbu o minimalnoj plaći.

Novinari su upitali ministra Piletića hoće li Vlada produžiti mjere pomoći u ovoj krizi i tko će biti uključen u njih, obzirom da postojeće vrijede do kraja ožujka, što je tu pred vratima.

- Vlada će reagirati kao i do sada, raspravljamo o mjerama, prije 30. ožujka ćemo donijeti paket mjera i bit ćete informirani tko će biti uključen i na koji način - istaknuo je.

