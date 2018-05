'Hrvatskom ne upravlja Vlada već premijerovo tajno društvo'

Nakon što su objavljeni privatni e-mailovi korespondencije Martine Dalić s drugim autorima "Lex Agrokora", na cijelu situaciju reagirao je i Ivica Todorić na svom blogu.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

Nekoliko puta sam pisao o nevjerojatnoj povezanosti Wagnera, Plenkovića, Ramljaka, Dalić. U daljnjem tekstu zvat ću ih „ društvo“! Nitko od njih ne može izaći iz kruga, šef svega je Wagner, ostali nastupaju u javnost po potrebi. Po potrebi, štiteći interese društva i Wagnera, nevjerojatno, nastupa i premijer Plenković. Premijer suvremene, demokratske, pravne države radi, po potrebi, za privatne interese društva. Ponižavajuće za državu i sve njezine stanovnike. No, interes je, očito, prevelik.

Svi smo vidjeli predstavu s Ramljakom, Plenković ga je štitio do zadnjega atoma snage. Zašto? Da li on zna nešto što ne smije u javnost? Naravno da zna, zna sve na što sam mjesecima upozoravao, do tančina.

Kada je “društvo” uvidjelo da Ramljaka nije produktivno više braniti, nisu mogli sakriti činjenicu da ne žele, odnosno ne smiju, nikoga sa strane pustiti u društvo. Plenkoviću zašto, što bi se moglo otkriti (saznati, vidjeti)?

Očito mali krug ljudi iz društva zna sve. Tu je još Alix Partners, Dolički – i oni znaju puno.

Roll-up, (garancije za taj nemoralni i nepotrebni kredit u Hong Kongu) i kontrolu nad ostatkom Agrokorovih poduzeća koja su obezvrijeđena “društvo” ne smije ispustiti iz ruku a to kontrolira Wagner. A tu treba još mnogo njih namiriti, uskoro će to isplivati.

I zbog svega ovoga “društvo“ ima dobre pripreme i odredilo je prioritete prema utvrđenom i pomno isplaniranom hodogramu..

Prvi prioritet i glavni cilj IM JE SAČUVATI ROLL-UP , dovesti ga do pune realizacije DA NOVAC DOĐE NA RAČUNE U INOZEMSTVO. Isto tako važno je da se SAČUVA Knighthead kako bi ostao likvidacijski upravitelj Agrokora , odnosno vlasnik svega što ne pripadne ruskim investitorima.

Nalog Wagnera je sve pripremiti, svi u akciju- PwC, Knighthead, Peruško, Bošnjak, u poduzećima otpisivati, obezvrijediti kapital, poduzeća likvidirati, investitori sve otpisati. Sve treba biti spremno za veliku stvar, konačno PUNJENJE RAČUNA U INOZEMSTVU S OGROMNIM SVOTAMA NOVCA. Nagodba i sve uz nju su samo alati, platiti će koliko treba i što treba, ima Agrokor novaca, a i tako će to investitori otpisati. Njih nimalo ne interesiraju optužbe, hapšenja, Todorić, to je njima samo teret, to im je potrebno za stvaranje kaosa.

Što reći na ovo? Odakle tako velika ljubav “društva” ? Možda da napravimo kladionicu!?

Inače, iz dana u dan vidljivo je toliko protupravnih radnji, nevjerojatno društvo u kojem živimo. Čovjeku postane slabo.

Danima govorim kako Izvanredna uprava Agrokora ne poštuje zakon, ne daje izvještaje, brojke , krivotvori financijska izvješća… Još uvijek nije predala financijska izvješća FINA-i, ostavlja si prostor da slaže kako će im pasati, milijarde gore, milijarde dolje. Sve se ovo događa javno, samo pišu u svojim izvještajima kako će isplatiti Roll-up, a financijskih izvještaja o poslovanju gotovo ni nema. Što rade institucije Hrvatske države, DORH, policija? Sve ukazuje na to da “društvo” njih koristi za ostvarenje svojih ciljeva, kao jučer Ustavni sud. Sve ću ovih dana prikazati i vidjet će se kakvu ogromnu štetu svim dionicima Agrokora i Hrvatskoj rade.

Vraćam se na Ramljaka i njegovu čvrstu vezu sa “društvom”. On se tobože povukao, ali sada Plenković odobrava nastavak savjetničkih ugovora i dalje mu plaća ogromnu naknadu. Ne samo Ramljakovom poduzeću nego i svima drugima koje je Ramljak doveo.

Sada nije dovoljno da se isplaćuju ogromne naknade nego, već istovjetno kao i Agrokor i uprava. Plenkovićevi partneri Ramljak i ostali, konkretno Altera, TexoMenadžment, Laco-Colić nisu predali financijska izvješća u FINA-HRV, vjerojatno da sakriju informaciju o ogromnim zaradama.

Kako kaže predsjednik Ustavnoga suda u svakoj državi koja je socijalna i gdje ima vladavine prava premijer bi podnio ostavku!

Dolički je predao izvješća FINA-i, ali zbog ” obrade podataka” nema informacija. Doduše, njegov je novac ionako na sigurnom, u inozemstvu.