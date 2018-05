Šokantna je prepiska Dalićke i kompanjona. Zar će to proći?

Odlično su se zabavljali Martina Dalić i njezini kompanjoni okupljeni u udruženom pothvatu "spašavanja" Agrokora.

Vidjelo se to iz sinkroniziranog videa "Piroćanca" Alvareza Trećeg kojeg se sprdalo da "rešava probleme u njihovo malo preduzeće".

Jer ipak su oni preuzeli Agrokor u svoje ruke i pritom umirali od smijeha.

Pitanje je samo tko će se zadnji smijati.

Samo dan nakon što je Ustavni sud, uz izuzetak troje sudaca iz SDP-ove kvote, proglasio lex Agrokor ustavnim, portal Index je objavio mailove koje je potpredsjednica Vlade Martina Dalić razmjenjivala s privatne hotmail adrese sa svojim kompanjonima i piscima zakona koji im je kasnije omogućio kontrolu nad propalim Agrokorom.

I naravno, višemilijunsku zaradu.

Mailovi su šokantni samo onima koji još nisu shvatili u kakvoj državi žive.

Udruženi pothvat

Bio je to udruženi pothvat Martine Dalić, uz znanje premijera Andreja Plenkovića, kako bi se preuzeo nadzor nad posrnulim koncernom umjesto Alvareza i ruskih kreditora. U njemu ima svega: netransparentnosti, neobaziranja na Ustav i zakone, pogodovanja, sukoba interesa, odavanja državnih tajni, a možda čak i kršenja zakona.

Ako ništa drugo, ovi mailovi savršeni su prikaz kako funkcionira ova država s HDZ-om na čelu. Kako se pišu zakoni, kako se dogovaraju poslovi, kako se koriste političke funkcije za tajne dogovore, te kako se na kraju omogućava zarada uskom krugu ljudi koji su sami sudjelovali u pisanju zakona.

I postavili upravitelja po svom ukusu.

"Hahahaha, izuzetno je sporno?????", piše jedan od Dalićkinih partnera, odvjetnik Boris Šavorić, u vezi primjedbe pravnog stručnjaka oko imenovanja privremenog upravitelja u Agrokoru. "Pa što sad, neka odmah počnu pisati ustavnu tužbu ili neka predlože. Pa i mi to znamo, ali nećemo da je povjerenik s liste stečajnih upravitelja".

Pa je povjerenik postao Ante Ramljak i omogućio tom krugu ljudi da na Agrokoru zarade pola milijarde kuna.

Veliki uspjeh

U normalnoj državi to bi izazvalo, u najmanju ruku, smjenu potpredsjednice Dalić. U Hrvatskoj, premijer Plenković hvalit će se danas novinarima uspjesima svoje Vlade i odlukom o ustavnosti lexa Agrokor.

Šokantna je netransparentnost dogovora oko Agrokora. To skrivanje Martine Dalić iza hotmail računa. To ignoriranje pravnih savjeta. To otkriće da je prepiska krenula prije nego što se znalo bilo što o Agrokoru. To traženje Ramljaka da mu se dostave financijska izvješća iz Agrokora mjesec i pol dana prije nego što je postao povjerenik...

A opet, sve je to nekako očekivano i normalno.

Zar smo doista očekivali da je cijeli ovaj proces preuzimanja Agrokora izveden po proceduri i transparentno?

Pa i taj video gdje se rugaju Alvarezu Trećem, trodnevnom povjereniku koji je najavio restrukturiranje Agrokora, pokazuje razinu bahatosti i samouvjerenosti ljudi koji su preuzeli kontrolu nad kompanijom. Oni su pobijedili. Alvarez je izgubio.

A Martina Dalić je ispala "Margaret Thatcher".

Čija dobrobit?

“Što se tiče niza aktivnosti, konzultacija, koje su se provodile u siječnju, veljači, ožujku pa sve do donošenja i aktivacije Zakona, vodili su se brojni razgovori, a sve u interesu opće dobrobiti i očuvanja hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog sustava", objašnjavao je lex Agrokor premijer Plenković. "Sve korake koje smo napravili bili su u toj funkciji".

Pa ako se na ovakav način postupalo u općoj dobrobiti, onda se toj dobrobiti ne piše baš najbolje. Odnosno, još važnije, iz ovih se mailova vidi tko je i kako radio, i na čijoj dobrobiti.

Na dobrobiti pisaca lexa Agrokor.

I što će sada biti?

Treba li se nadati da će ova objava mailova, a vjerojatno i još mnogi drugih, izazvati neke posljedice po ovu Vladu?

Da je lex Agrokor pao na Ustavnom sudu, što HDZ-ovi suci nisu mogli dopustiti, s pravom bi se moglo kalkulirati s padom Vlade koja je taj zakon donijela.

Međutim, autentično i vrlo živopisno otkriće kako je uopće došlo do tog zakona i do preuzimanja Agrokora od strane potpredsjednice Vlade i njezinih kompanjona otvara pitanje treba li sada pasti samo Dalić ili čitava Vlada koja je to amenovala i usvojila.

Odnosno, trebamo li te mailove primiti kao gotovu stvar i pomiriti se sa činjenicom da u ovoj državi stvari naprosto ovako funkcioniraju ili očekivati od Plenkovićeve garniture višu razinu odgovornosti?

Što već samo po sebi zvuči uzaludna misija.

Bolje od ovoga očito nismo ni zaslužili.

