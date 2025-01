Hrvatsku još uvijek tri države nisu priznale: Znate li i koje?

Republika Hrvatska je na današnji dan prije 33 godine, 15. siječnja 1992 postala međunarodno priznata država. Istog datuma je završena i mirna reintegracija kojom je u ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćeno dotad okupirano hrvatsko Podunavlje.

Tog dana svih 12 članica tadašnje Europske zajednice priznalo je Hrvatsku, a Njemačka, koja je uz Vatikan odigrala ključnu ulogu u tom procesu, uspostavila je diplomatske odnose s Hrvatskom.

Na isti dan Hrvatsku su priznale i Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Norveška, Poljska i Švicarska. Prethodno su to već učinile Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija, Island, Estonija, Sveta Stolica i San Marino.

Do kraja siječnja 1992. Hrvatsku su priznale ukupno 44 države. Ipak, do danas Hrvatsku nisu priznale još tri zemlje, a to su Butan, Niger i Tonga, a do nedavno i Liberija.

Pedesetak zemalja nikad nije donijelo odluku o priznanju, ali uspostava diplomatskih odnosa se tretira kao priznanje. Hrvatska je tako 26. rujna 2024. uspostavila diplomatske odnose s Liberijom, prema podacima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.