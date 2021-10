S više od 200 000 korisnika i rastom od 70% u posljednjih 6 mjeseci, Aircash omogućava prebacivanje keša u Hrvatsku iz cijelog svijeta, pa čak i tamo gdje nema bankomata. Uoči prve biznis konferencije 24sata i Kvaka24 koja će se održati 27. listopada u Hrvatskoj obrtničkoj komori, koja je ujedno suorganizator događaja, direktor i suosnivač Aircash-a, elektronske institucije za platni promet s dozvolom rada na cijelom teritoriju EU, Hrvoje Ćosić odgovara na pitanja o predviđanjima Hrvatske nakon što uđe u eurozonu.

24sata: Direktor ste i suosnivač tvrtke Aircash - kako biste u par rečenica opisali nekom laiku što je Aircash?

Aircash je financijska institucija, konkretno institucija za elektronički novac s licencom Hrvatske narodne banke (HNB) upisane u registar krovnog regulatora European Banking Authority (EBA), koja je važeća na području cijele EU. Trenutačno s više od 200.000 korisnika samo u Hrvatskoj, čitavom lepezom usluga te poslovanjem u Sloveniji, Austriji, a uskoro i u Njemačkoj, očekujemo da će od 2022. godine Aircash biti jedna zanimljiva tehnološka kompanija u Fintech svijetu.

Tržišno, Aircash je mobilna aplikacija, digitalni mobilni novčanik koji omogućava slanje i primanje novca, plaćanje raznih usluga direktno iz aplikacije kao što su plaćanje parkinga, kupovina telekom i PlayStation bonova, nadoplata ENC uređaja uz prikaz stanja na vašem računu uz naravno sve popuste vezane na vaš HAC ili ARZ račun, plaćanje računa, kupovina ulaznica za sportske i kulturne događaje, kupovina karata za trajekte i katamarane kao i kupovina autobusnih karata za sve relacije u zemlji i inozemstvu. Uplata na novčanik je bez naknade, gotovinom na svim Ina i Tifon benzinskim postajama, na svim kioscima Tiska ili putem Mastercard, Maestro i Visa kartica te bankovnih uplata.

24sata: Nabrojite 5 najvažnijih karakteristika Aircasha i razloga zašto je on koristan običnim građanima.

Aircash značajno olakšava svakodnevne potrebe svojim korisnicima. Za početak bi istaknuli trenutnu akciju plaćanja računa bez naknade jednostavnim skeniranjem barkoda s računa, nedavno smo imali parking akciju u kojem smo svim korisnicima plaćali pola cijene parkinga. Ta akcija, zvana #kraljparkinga će se uskoro vratiti u vidu zahvale na podršci svim našim postojećim i novim korisnicima.

Prvi smo uveli mogućnost nadoplate i provjere stanja ENC uređaja izravno iz aplikacije, karte za trajekt danas se kupuju kroz nekoliko klikova ne čekajući u redu za ukrcaj na brod ili pak kupnja autobusne karte na putu do kolodvora. Uveli smo novitet na tržište i omogućili korisnicima da svoj novac isplate na PBZ bankomatima bez kartice i bez bankovnog računa putem jedinstvenog koda te na taj način omogući trenutačan transfer novca bilo gdje iz svijeta u Hrvatsku te podizanja novca na bankomatu na brz i jednostavan način. Osim toga, korisnik može doći do svog novca i na svim kioscima Tiska, kao i na svim Ina i Tifon benzinskim postajama ili ga može isplatiti na bilo koji bankovni račun otvoren u bankama EU-a jednim klikom iz aplikacije.

24sata: Koliko je komplicirano (ili nije) instalirati Aircash i koliko prosječan građanin mora biti digitalno pismen da bi njime solidno baratao bez straha da će nešto krivo napraviti?

Novi korisnik će Aircash račun otvoriti u manje od jedne minute, straha za nekom pogreškom nema. Ako slučajno bude nesigurnosti, naša korisnička služba za koju mislimo da je najbolja stoji na raspolaganju. Osim toga, kao regulirana financijska institucija dužni smo vršiti i identifikaciju korisnika koja je vrlo intuitivna, brza i jednostavna za sve korisnike.

24sata: Koliko će na Aircash utjecati uvođenje Eura i u kojem segmentu?

Vjerujemo da će uvođenje eura 2023. godine imati općenito pozitivan utjecaj jer će Hrvatska ući u eurozonu što će vjerujemo, dovesti i do povećanja opće gospodarske aktivnosti Hrvatske u odnosu na EU, pa time i potrebama za proširenjem volumena i spektra raznolikih financijskih transakcija, što vidimo kao određenu priliku.

Moramo napomenuti da je Aircash već sada viševalutni mobilni novčanik koji podržava ključne Europske valute i omogućava brzu konverziju između istih te možemo reći da smo već napravili sve potrebne pripreme za međunarodno poslovanje.

24sata: Je li teško biti poduzetnik u Hrvatskoj? Što očekujete da će se promijeniti u poslovanju vaše tvrtke nakon uvođenja jedinstvene valute?

Ne bih rekao da je teško, upotrijebio bih riječ izazovno. Ali sve je zapravo izazovno u životu, pa ne bih rekao da je samo vezano uz poduzetništvo, nego da je to više avantura, za koju vjerujem da ima sličnosti i u drugim zemljama kada govorimo o izazovima i prilikama. Vjerujem da će ranije spomenuto uvođenje eura dovesti i do toga da se Hrvatska još više integrira u financijske tijekove, a time i do dinamiziranja aktivnosti što bi trebalo imati pozitivne učinke na cijeli sustav.

Spomenuli ste Aircash karticu. Možete pobliže objasniti o čemu se radi?

Aircash je nakon duljeg procesa postao partner s međunarodnom kartičnom kompanijom Mastercard te time omogućio uslugu izdavanja Aircash Mastercard kartice koja će biti vezana uz Aircash mobilni novčanik. Na taj način omogućit ćemo plaćanje Aircashom bilo gdje u svijetu: u svim trgovinama, na internetu kao i podizanje novca na bilo kojem bankomatu, bilo gdje i bilo kada. Drugim riječima, govorimo o 30 milijuna lokacija koje će prihvaćati Aircash.

Osim toga, pripremamo i vrlo zanimljivu reklamnu kampanju za koju vjerujemo da neće proći nezapaženo, ali više o tome u danima koji dolaze.

24sata: Kako ocjenjujete hrvatsko tržište u pogledu inovacija i razvoja digitalnih i softverskih rješenja? Jesu li naše tvrtke konkurente globalno koliko bi mogle? Ima li tu još više potencijala i o čemu on ovisi?

Hrvatska ima, s obzirom na broj stanovnika poprilično zanimljiv i jak status u navedenom području, gdje možemo izdvojiti već globalne, a naše kompanije poput Rimca i Infobipa.

Isto tako, hrvatski znanstvenici i ustanove iz sustava visokog obrazovanja usko surađuju s poduzetnicima na razvoju novih projekata i ta suradnja je sve bolja i bolja. Kada već govorim o tome, izdvojio bih suradnju Aircasha i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) na projektu uporabe umjetne inteligencije u sustavu za otkrivanje zlonamjernih elektroničkih platnih transakcija za koji vjerujemo da će ući u praktičnu primjenu već iduće godine.

