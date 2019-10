Hrvoje Petrač: Prijetio mi je; Vjeko Sliško: Ja sam žrtva!

Ja sam Vjeko Sliško i ubit ću te!, izgovorio je kratko prije nego što se u subotu uvečer potukao s poduzetnikom Hrvojem Petračem (64) ispred zagrebačkog hotela Esplanade u Mihanovićevoj ulici, neslužbeno smo saznali iz izvora bliskog istrazi.

Petrač je napadača udario, no bio je šokiran i nije se mogao obraniti od mnogih udaraca. Samo nekoliko trenutaka ranije Petrač je došao do hotela u društvu prijatelja Izraelca (63), čiji su podaci poznati redakciji. Taj muškarac uspio je ući u zgradu, a Petrač je ostao vani kako bi parkirao automobil. Kako doznajemo, izašao je iz vozila. Tad je kraj njega parkirao Mercedes zagrebačkih tablica.

Iz njega je izašao 29-godišnjak, sin Marka Sliška i nećak ubijenog Vjeke Sliška, kratko zaprijetio te su se počeli tući. Mlađi i vjerojatno snažniji Sliško oborio je Petrača na tlo i nastavio ga mlatiti rukama i nogama.

Kad je smatrao da je “obavio” svoje, sjeo je u Mercedes i pobjegao u nepoznatom smjeru. Brzo su se ispred hotela okupili ljudi, koji su zvali policiju i Hitnu pomoć. Petrača su odvezli u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su otkrili kako mu je slomljena desna potkoljenica. Hematome je imao po cijelom tijelu te se ondje i dalje oporavlja od ozljeda. Potraga za Sliškom odmah je bila raspisana, no policija ga nije mogla pronaći na poznatim adresama. Nakon što je u javnost procurilo kako je Sliško napadač, on je sam u ponedjeljak angažirao odvjetnika Milka Križanovića. U njegovoj pratnji javio se u ponedjeljak policiji u Heinzelovoj ulici.

Potvrdili su to policajci i na svojim stranicama te dodali kako još traje kriminalističko istraživanje. Hoće li ga uopće sumnjičiti za napad te jesu li to uspjeli raspetljati nije bilo odlučeno do kraja ovog izdanja novina. S obzirom na Petračev iskaz te one svjedoka tučnjave, istražitelji će morati provjeriti je li ga Sliško možda i pratio. Odvjetnik Križanović porekao je bilo kakav oblik krivnje svoga klijenta za sukob pred hotelom.

- Moj klijent se aktivno branio i porekao sve, pa i sumnje za prijetnje. Sve će se nastaviti i tijekom utorka te će to i ponoviti tužiteljstvu - kaže Križanović.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina osvrnuo se u ponedjeljak na ovaj slučaj i rekao kako je 29-godišnjak od ranije poznat policiji.

- Policija je odmah po dojavi reagirala i provodi sve mjere i radnje koje su u našoj nadležnosti. Sad se radi istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti - kazao je kratko Milina a da nije ulazio u detalje. Napomenuo je samo kako slučaj vode zagrebački policajci, koji će na kraju istrage poslati kaznene prijave DORH-u.

Oca su mu ubili pred hotelom, a strica Vjeku na Cvjetnom trgu

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Kriminalisti nikad nisu razriješili ubojstvo Marka Sliška (52) pred njegovim hotelom Sliško, koji se nalazi nedaleko od Autobusnoga kolodvora u Zagrebu. Ubojica mu je u siječnju 2003. pucao tri puta u glavu te jednom u tijelo. Mladi Vjeko tad je ostao bez oca, a obitelj bez još jednog člana. Sjećanja na 2001., kad je ubijen Markov mlađi brat Vjeko na Cvjetnom trgu, bila su svježa. Bio je etiketiran kao kralj poker automata i žestoki momak iz Dubrave