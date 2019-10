Petrač krvav ležao kraj auta, pomogao mu djelatnik hotela...

Poduzetnik je u subotu oko 22.30 sata stigao pred hotel Esplanade u Mihanovićevoj ulici u Zagrebu. Prilikom parkiranja crnog BMW-a kratko mu se obratio mlađi muškarac.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nakon što mu se obratio, fizički ga je napao te ga teško ozlijedio. Liječnička pomoć teško ozlijeđenom muškarcu pružena je u KBC-u Zagreb, a za počiniteljem koji se dovodi u svezu s ovim događajem policija intenzivno traga - kažu u policiji. Prema neslužbenim informacijama, dok je izlazio iz automobila prišao mu je Vjeko Sliško (29), nećak Vjeke Sliška, ubijenog 2001. i sin Marka Sliška, ubijenog dvije godine kasnije.

Posvađali su se, a onda su poletjele i šake. Policija nije željela otkriti tko je koga prvi udario, no mladi Sliško Petrača je udario šakom i srušio ga. Nastavio ga je udarati nogama i nakon što je pao, a onda se udaljio. Ozlijeđenom Petraču, koji je krvav ostao ležati na tlu kraj automobila, prvi je u pomoć priskočio zaposlenik hotela koji radi na parkiranju. Odmah je pozvao Hitnu pomoć, koja je Petrača prevezla u KBC Zagreb.

'Zla kob' obitelji Sliško: Ubijeni Vjeko i Marko

Ispred Esplanade okoviše nije bilo policije u uniformi. No jedan je policajac potom izašao iz hotela i ostao stajati podno ulaza na početku uspona za aute. Malo dalje, kod stuba prema hotelu na nogostupu je stajao BMW. Kod vozačevih vrata prema kolniku i tramvajskoj pruzi bila jepromjera oko metar na kojoj je još bilo puno pjene. To su zaposlenici svježe isprali krv jer desetak minuta kasnije pjena se već razišla.Uz, koja je okvalificirana kao teška ozljeda, Petrač je u sukobu zadobio. U trenutku kad smo razgovarali s njegovim sinom Novicom, on još nije bio u prilici posjetiti ga u bolnici, već se samo čuo s ocem. O detaljima napada nisu razgovarali.- U ovoj osjetljivoj fazi kriminalističkog istraživanja bilo bi nerealno očekivati da možemo podijeliti one detalje koji su nam važni za dovršetak istraživanja. Intenzivno tragamo za osobom koju dovodimo u vezu s ovim kaznenim djelom - rekla je, voditeljica Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću zagrebačke policije.Iz policije su u više navrata ponovili kakoinformaciju da je napadač Vjeko Sliško. Kako bi identificirali počinitelja i pokušali rekonstruirati njegovo kretanje istražitelji su pregledalikako s hotela, tako i s drugih objekata i križanja po centru grada.U vrijeme napada u hotelu su bila. Oženio se sin zagrebačkog odvjetnika, a u klubu u podrumu 31. rođendan je slavio producent Fran Juraj Prižmić. Iako je prva informacija bila da je Petrač stigao na svadbu, iz neslužbenih izvora doznajemo da je on te subote bio na večeri, a potom je u Esplanadu došao na piće. I slavljenik Prižmić i mladoženjin otac kazali su nam da ni Petrač ni Sliško nisu bili među uzvanicima ni na jednom od evenata.- O napadu ne znam ništa. Nisam ga vidio niti čuo - ispričao je mladoženjin otac. Isto nam je rekao i Prižmić, koji je 2017. godine kotirao kao najizgledniji kandidat za ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC).- Mi smo se zabavljali u intimnom krugu prijatelja. Žao mi je što je ovaj napad, na neki način, pokvario dojmove - iskren je bio Prižmić.Iz zagrebačke policije su odbacili spekulacije da bi se moglo raditi o planiranom napadu. Barem zasad smatraju da je riječ o sukobu nakon slučajnog susreta na ulici. Od izlaska iz zatvora na uvjetnu slobodu u studenom 2011. godine Petrač se nije mnogo pojavljivao u javnosti. Navodno se posvetio vinima.

Vjeko Sliško, “kralj poker aparata”, kako su ga prozvali, nakon ubojstva Zlatka Bagarića 1998. ostao je bez glavnog rivala u podzemlju. Do 2001. godine kada je ubijen u 32. godini života u središtu Zagreba preživio je četiri atentata. Istovremeno, u zagrebačkom podzemlju stječe imidž vođe. U studenome 1999. godine netko još uvijek nepoznat je iz raketnog bacača na Cvjetnom trgu u Zagrebu pokušao ubiti Vjeku Sliška. U ovom atentatu smrtno je stradao slučajni prolaznik Zoran Domini nakon čega su uhitili osumnjičenike za članstvo u tzv. zločinačkoj organizaciji.

Vjeko je likvidiran iz petog pokušaja uusred bijela dana na Cvjetnom trgu. U njega je pucao belgijski plaćenik James Cappiau. Njemu je nekoliko minuta kasnije iz Glocka presudio Sliškov tjelohranitelj Ivica Bertić. Cappiau je na Sliška ispalio šest dum-dum metaka iz revolvera marke Taurus. Cappiau je kod sebe u trenutku napada imao dva Taurusa, dvije bombe M75 i strojnicu Agram sa snajperom i prigušivačem te tri spremnika po 28 metaka.

Za sudjelovanje u likvidaciji na 12 godina zatvora pravomoćno je osuđen Marko Nikolić Markoni. Nedugo nakon Sliškova ubojstva pobjegao je u Latinsku Ameriku.



Dvije godine nakon Vjeke, u siječnju 2003. ispred hotela “Sliško” u Bunićevoj u Zagrebu ubijen je i njegov brat Marko (52). Nepoznati počinitelj likvidirao ga je hicima u glavu i prsa iz neposredne blizine. Ubojstvo do danas nije riješeno. Markov sin, koji nosi stričevo ime, mladi Vjeko Sliško (29) već je punio stupce crne kronike: sudjelovao je u tučnjavi, pucao ispred kluba.