Nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović spominje se kao 78. zastupnik Andreja Plenkovića, no on to za sada otklanja. Bez stranke i saborskog kluba ostao je zbog poziva na cijepljenje i prozivkama na račun desnice. Klub HDZ-a napustio je zbog Istanbulske konvencije, na izbore je išao s Domovinskim pokretom i osvojio saborski mandat. Tvrdi kako ne sanja da bude dio vladajućih, za razliku od kolega iz, kako kaže, kvazi oporbe. Dokazao sam da mi to nije bitno i ne pod svaku cijenu, da sam razmišljao o svojoj poziciji ne bih napustio Andreja Plenkovića, rekao je Zekanović. I dok oporba traži opoziv ministra graditeljstva, Zekanović taj zahtjev nije potpisao, a još tvrdi da nije odlučio kako će se postaviti na glasovanju.