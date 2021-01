HSLS je za ukidanje plaćanja obavezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), ali i u nizu drugih strukovnih komora jer je to, kako su u subotu rekli, 'jednostavno DNK HSLS-a' i oko toga nema nikakvog pregovora.

Potpredsjednica HSLS-a Saša Poljanac-Borić novinarima je rekla da je HSLS uvijek posvećen poboljšanju radnih i poslovnih uvjeta poduzetnicima, zainteresiran je za gospodarski razvoj cijele Hrvatske i u tom smislu je smanjenje, odnosno ukidanje obavezne članarine na tragu njihovih politika.

- To je jednostavno DNK HSLS-a i oko te dimenzije tog našeg položaja nema nikakvog pregovora. Mi se nadamo da će naša čvrstoća koju smo pokazali jučer u Saboru doprinijeti reformi Hrvatske gospodarske komore u jednom smjeru koji će podržati nastojanje naših poduzetnika da budu što efikasniji i što kvalitetniji. To što se jučer dogodilo samo pokazuje da demokracija u Hrvatskoj funkcionira i da su politički akteri odgovorni i drže do svojih političkih programa - poručila je Poljanac-Borić.

Zastupnik HSLS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Kristijan Jelić rekao je da je stav HSLS-a da se ukine plaćanje obavezne članarine u HGK, ali i u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) i u svim drugim strukovnim komorama.

Kaže da ju on plaća u HOK-u, a njegova supruga u Komori medicinskih sestara, a jedino što mu je poznato od obrtničke komore - to je uplatnica.

- Niz komora imamo. To je teško i nabrojati koliko ih imamo i problem je u tome što su one obavezne. Da se malo našalimo, oni nekadašnji sindikati pa barem su nekog piceka ili odojka riješili tu i tamo, a ove komore za 95 posto članova razno-raznih komora apsolutno nemaju nikakve koristi. To je problem - kaže Jelić.

Poručuje da bi stoga stav HSLS-a kod glasovanja u Hrvatskom saboru o ukidanju obavezne članarine i za bilo koju drugu strukovnu komoru bio isti kao i za HGK.

Jelić kaže i da je u demokratskom svijetu sasvim normalno da stranke i vladajuće većine imaju različite stavove.

- Da imamo iste stavove, bili bi u istoj stranci. Ljudi se moraju naviknuti na demokraciju, to je u demokratskom svijetu sasvim normalno. A ovo da je u pitanju vladajuća većina, to mogu komentirati samo ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze s politikom - ističe Jelić.

Poljanac-Borić rekla je i da je HSLS službeno u proceduru poslao zahtjev da i ljudi iz Zagreba i okolice stradali u potresu koji žive u kontejnerima također ne moraju plaćati struju kao i ljudi na Banovini, jer se radi o istim uvjetima života.

Kaže i kako je vrijeme da se dozna tko je ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba jer taj natječaj traje 'već u besvijest'.

Ističe i da se u HSLS-u zalažu da se formira zavod za obnovu Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Banovine, s obzirom na to da se preklapaju ingerencije razno-raznih institucija, Fond će raditi samo privatne zgrade, ministarstvo će raditi javne zgrade.

- Takva preklapanja će se pojavljivati i na Banovini. To je jedan ogroman prostor i negdje se mora stvoriti platforma koja će koordinirati sve te aktivnosti i pronalaziti razvojna rješenja za obnovu Banovine jer ju ne možemo obnoviti po matrici po kojoj ju je zadesio potres. Znači, potreban nam je takav zavod, a HSLS je siguran da se sredstva za to mogu naći iz postojećih proračunskih alokacija ukoliko se one reformiraju - ističe Poljanac-Borić.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Vladimir Andrić smatra da je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića o gradnji 30 zgrada za Zagrepčane stradale u potresu, koji će biti na skupštinskoj sjednici 2. veljače još jedna Bandićeva predizborna kampanja. Ističe kako bi bilo pametnije da se Zagrepčanima koji žive u kontejnerima počnu sanirati i graditi njihovi domovi.