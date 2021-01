HDZ-ov Branko Bačić za RTL je rekao kako je vladajuća stranka imala dovoljno ruku da odbije prijedlog Mosta o glasanju za ukidanje obveznog plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.

- Imali smo, to nije sporno. Nismo do početka glasovanja pripremili zaključak kojim ćemo se izjasniti o daljnjoj sudbini Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskoj komori. To je cijela priča - rekao je Bačić pa neuvjerljivo objasnio zašto nisu odbili taj zakon pa izglasali ostale, a idući tjedan predložili svoj novi zakon:

- Zato što nismo još... traju konzultacije. Da bismo pristupili glasovanju mi unutar vladajuće koalicije moramo imati jasan stav o tome, a mi ćemo taj jasan stav utvrditi i poslati u Sabor početkom idućeg tjedna, nakon čega ćemo u četvrtak glasovati i o svim točkama i o ovom zakonu.

- Ovo je politička igra oporbe. Mi nismo povukli Zakon iz glasovanja, on nije ni bio predviđen. To se događa često. Ne pada nam na kraj pameti da o tom zakonu ne glasujemo u idućih 10-ak dana, ali to što nije izglasan, to nije opravdanje oporbe da ne izglasa Zakon o obnovi Banovine, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije. To nije opravdanje oporbi da danas nismo izglasali isključivi gospodarski pojas i strategiju razvoja Hrvatske do 2030. To oni ne mogu prikazati. Njihov je isključivi cilj bio pokazati javnosti da vladajuća većina nije stabilna. Ona je stabilna, ali činjenica je da naš profesor i zastupnik Miroslav Tuđman teško bolestan i ne može pristupiti glasovanju i oni su pokušali to iskoristiti za političke poene - zaključio je Bačić za RTL.