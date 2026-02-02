HSLS: 'Naši sportaši zaslužuju slavlje bez ideoloških uvjeta'

Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) oglasila se o otkazivanju dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu. Točnije, dočeka na Trgu bana Jelačića koji je bio predviđen za danas u 15 sati.

- Povodom otkazivanja dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, želim prije svega uputiti iskrene čestitke našim rukometašima na osvojenoj europskoj bronci. Svojim su uspjehom ponovno učinili Hrvatsku ponosnom i zaslužili su dostojanstven, zajednički doček - napisali su.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti.

"Upravo zato posebno zabrinjava činjenica da je doček otkazan ne zbog sigurnosnih razloga, ne zbog organizacijskih prepreka, nego zbog spora oko glazbenog izvođača kojeg su, prema dostupnim informacijama, sami sportaši željeli na svom slavlju.

Ovdje se ne radi o glazbi niti o osobnim ukusima, nego o temeljnom pitanju slobode u demokratskom društvu. Zabraniti ili onemogućiti javni događaj zato što se vlast ne slaže s političkim ili svjetonazorskim stavovima izvođača predstavlja opasan presedan. Time se šalje poruka da je javni prostor slobodan samo za one koji razmišljaju „ispravno“.

Sloboda izražavanja i okupljanja postoji upravo zato da bi štitila različitost – pa i onu koja nije po volji vlasti. Ako danas gradska uprava odlučuje tko smije nastupati, sutra se može postaviti pitanje tko smije govoriti, pisati ili javno obilježavati uspjeh.

Posebno je važno istaknuti da Grad Zagreb s pravom pruža institucionalnu i logističku podršku različitim javnim okupljanjima – od Povorke ponosa do Hoda za život i drugih skupova. Svi oni, bez obzira na razlike, imaju jednako ustavno pravo na javni prostor. No to pravo mora vrijediti jednako za sve.

Dvostruki kriteriji, prema kojima su jedni događaji „manifestacija slobode“, a drugi „sigurnosni problem“ bez jasnog uporišta u činjenicama, nisu izraz liberalne demokracije, nego selektivne primjene prava.

U liberalnom društvu vlast mora biti neutralan jamac slobode, a ne arbitar svjetonazora. Ne smije procjenjivati patriotizam, vjeru ili glazbu prema političkoj skali. Ako je događaj zakonit i ne potiče nasilje ili mržnju, tada nema opravdanja za zabrane ili administrativno onemogućavanje.

Naši sportaši zaslužuju slavlje bez ideoloških uvjeta, a građani pravo na javni prostor bez političke selekcije. Sloboda ili vrijedi za sve – ili prestaje biti sloboda."