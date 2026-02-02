Grmoja: 'Kako je Senf ukrao doček. Igrači to nisu zaslužili'

Brončana medalja hrvatskih rukometaša s europskog prvenstva pala je u drugi plan nakon što je otkazan doček na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Naime, rukometaši su htjeli da im na Trgu nastupi Marko Perković Thompson no Grad Zagreb je njihovu želju odbio. Iz Hrvatskog rukometnog saveza na to su odgovorili da onda dočeka neće biti te su se zahvalili drugim gradovima na ponudi.

Zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog ove odluke na društvenim je mrežama prozvao Mostovac Nikola Grmoja.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman | Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Objavu prenosimo u cijelosti.

'Zagreb je glavni grad svih Hrvata i u njemu su se događali najveći i najsvečaniji dočeci naših sportaša nakon uspjeha koji su ujedinjavali cijelu naciju.

Zato je odluka gradonačelnika Tomaševića da ne udovolji želji onih koji su upravo razveselili cijelu Hrvatsku sramotna.

Nitko, pa ni gradonačelnik Zagreba, nema pravo uskratiti Zagrepčankama i Zagrepčanima, ali ni svim Hrvaticama i Hrvatima, da dočekaju naše brončane rukometaše onako kako oni koje dočekujemo žele.

Ovo je, nažalost, i propust Zorana Gopca i ljudi iz Saveza koji se nisu na vrijeme pripremili niti osigurali alternativu, iako se moglo pretpostaviti da će do ovoga doći. Umjesto toga, dogovorili su s Gradom program bez Thompsona, protiv volje igrača.

A nije prvi put. Sjetimo se da su i omiljenu pjesmu rukometaša “Ako ne znaš šta je bilo” zaboravili na vrijeme prijaviti za izvođenje u Švedskoj.

Pretvaramo se u društvo u kojem uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju postaju manje važni od političkih, partijskih odluka komesara koji bi branili sve što nije po njihovom.

Vrijeme je za jasno i glasno podizanje glasa protiv ovakvih postupaka i daljnjih podjela našeg naroda, pogotovo onda kad se cijeli svijet mijenja i kad nam je više nego ikad potrebno biti ujedinjeni.

Naši brončani rukometaši ovo nisu zaslužili. Zaslužili su poštovanje, ponos i doček dostojan njihove borbe i uspjeha.

Kad sportaši ujedinjuju naciju, političari bi se trebali maknuti u stranu i eventualno čestitati.

Nažalost, Tomašević se odlučio pretvoriti u glavnog aktera i ukrasti im doček.'