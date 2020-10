HSP AS tužio bivšeg tajnika da je ukrao kip Starčevića, stolce...

Niče u prijavi ističe kako je Ćorić tijekom 2017. i 2018. iz stranačke središnjice "protupravno prisvojio tuđe pokretne stvari koje su dio dugotrajne imovine" i vrijedne su oko 70.000 kuna

<p>Predsjednik HSP-a AS u stečaju Hrvoje Niče prijavio je bivšeg glavnog tajnika Peru Ćorića zbog krađe stranačkih predmeta, uključujući i kip oca domovine - Ante Starčevića, doznaje se u stečajnom postupku te stranke u kojem je novo ročište zakazano za 19. listopada.</p><p>Niče u prijavi ističe kako je Pero Ćorić tijekom 2017. i 2018. iz stranačke središnjice "protupravno prisvojio tuđe pokretne stvari koje su dio dugotrajne imovine" Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (HSP AS), vrijedne gotovo 70.000 kuna.</p><p>Primjerice, "umjetničko djelo - kip Ante Starčevića" procijenjen je na 2000 kuna, "nestala" govornica HSP AS na nešto od manje od 1100 kuna, promopult na gotovo 7200 kuna, a ukradeni konferencijski stol i stranački kuhinjski blok procijenjen je na 5200 odnosno oko 2400 kuna. No, osim toga, na popisu je i desetak računala i mobitela, ormar, televizor, uredski stolovi i čak deset konferencijskih stolaca, naravno - crnih, koje u HSP-u procjenjuju na 1254 kune.</p><p>"S obzirom kako se radi o osnovnim sredstvima rada stranke koja se nalaze kod osumnjičenika Ćorić Pere, postoji opasnost da taj isti te stvari sakrije ili uništi pa predlažemo da se hitno izvrši pretraga radi pronalaženja i izuzimanja stvari", navodi se u kaznenoj prijavi podnesenoj još 2018., a priloženoj uz ovotjedno izvješće o gospodarskom položaju HSP AS kao dužnika u stečajnom postupku.</p><p>Postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Hrvatskom strankom prava dr. Ante Starčević (HSP AS) bio je pokrenut u travnju 2018., a sud je naložio zastupniku, ujedno i predsjedniku stranke Hrvoje Ničeu da u zakonskom roku dostavi izvješće o imovini, tražbinama, razlučnim i izlučnim pravima i sudskim postupcima vezanim uz dug te političke stranke.</p><p>Sudske odluke uslijedile su nakon što je Financijska agencija u veljači te godine podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zbog neizvršenih osnova za plaćanje te stranke u neprekinutom razdoblju duljem od 120 dana i u ukupnom iznosu nešto većem od 250.000 kuna.</p><p>Kako se navodilo u prijedlogu Fine, ta politička stranka sa sjedištem u Zagrebu ima samo jednog zaposlenog, ali i oročen novac na nekim od čak 32 otvorena računa u dvije hrvatske komercijalne banke.</p><p>Stečaj nad HSP-AS-om otvoren je u veljači ove godine, prvo ispitno i izvještajno ročište zakazano za lipanj bilo je odgođeno zbog pandemije i žalbe na rješenje o otvaranju stečaja. No, početkom rujna Visoki trgovački sud je odbio tu žalbu te je novo ročište zakazano za 19. listopada.</p><p>Kako se ističe u izvješću stečajne upraviteljice, nakon otvaranja stečaja utvrđena je vrijednost pokretnina u vlasništvu HSP AS u iznosu od 751,84 kune, a za pokretnine u vrijednosti od 69.907,46 kuna koje se navodi da su ukradene "nema saznanja gdje se nalaze i u kakvom su stanju". Nadalje, kao imovina te stranke navode se "novčana sredstva u iznosu od 28.640 kuna" te "prava potraživanja prema jedinicama lokalne i područne samouprave u iznosu od 382.930 kuna".</p><p>Ćorić, koji je u osmom sazivu Sabora bio zastupnik tadašnje Domoljubne koalicije predvođene HDZ-om pod vodstvom Tomislava Karamarka, je krajem ožujka 2018. isključen iz HSP-a AS zbog kršenja etičkog kodeksa stranke i "rada protivno odlukama stranačkog predsjedništva".</p>