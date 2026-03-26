HT: Prijeti dugoročni odraz na gospodarstvo zbog krize

Hrvatski telekom (HT) ne očekuje da će se aktualna energetska kriza i problemi u dobavnim lancima zbog rata na Bliskom istoku kratkoročno odraziti na njegovo poslovanje, ali da bi se to dugoročno ipak moglo dogoditi, kao i na ukupno gospodarstvo, rekla je u četvrtak za Hinu predsjednica uprave HT-a Nataša Rapaić. Rapaić je to rekla uoči konferencije za medije HT-a o važnosti digitalnih tehnologija za održivo poslovanje, naglasivši kako je u tom najvećem domaćem telekomu održivost strateško opredjeljenje. "Vjerujemo da ulaganjem u digitalnu infrastrukturu, digitalne alate, ali i znanje o korištenju digitalnih tehnologija, doprinosimo održivoj budućnosti cijelog društva te da su sve tehnologije preduvjet održivog razvoja. Ne treba ih se bojati nego samo znati naučiti ih koristiti, jer bez njih nema ni održive budućnosti", naglasila je Rapaić na predstavljanju HT-ovih aktivnosti na području održivosti poslovanja i doprinosa razvoju digitalnog društva.

Kako za globalnu i domaću ekonomiju, te ukupno poslovanje, pa i razvoj održivosti, Rapaić kaže da rizike sada vidi u energetskoj krizi zbog rata na Bliskom istoku, koji dovodi do poremećaja u dobavnim lancima, ali vjeruje da će upravo to mnoge dionike natjerati da budu još više fokusirani na održivost.

"Morat ćemo gledati svi zajedno kao društvo da što više koristimo energije iz održivih i obnovljivih izvora, što u HT-u već radimo. Ova nova kriza neće dovesti do toga da održivost ne bude u fokusu, nego da bude još više", smatra Rapaić.

Kaže i da se kratkoročno ta kriza neće odraziti na HT-ov poslovni rezultat, jer za svoje potrebe električnu energiju HT kupuje unaprijed, uz ambiciju da sto posto potreba podmiri iz obnovljivih izvora, ali ako se kriza nastavi dugoročno gledano odrazit će se i na poslovanje i ukupno gospodarski razvoj, posebice u poskupljenju nabave, primjerice čipova.

"Puno ulažemo u to da spriječimo krize koje nastaju od digitalnih tehnologija, u čemu je važna sigurnost jer je digitalna i telekom infrastruktura kritična i mi prvi kao telekomi činimo sve da je zaštitimo", poručila je Rapaić.

Član uprave HT-a Siniša Đuranović istaknuo je da je HT u zadnjih pet godina u infrastrukturu, mreže i tehnologiju uložio 1,2 milijarde eura, što je najviše na hrvatskom tržištu, odnosno da u to svake godine ulaže oko četvrtine svojih prihoda.

Naveo je i da puno ulaže u podatkovne centre, kojih u Hrvatskoj ima pet i ulagat će i više zbog sve većih potreba uslijed primjene umjetne inteligencije.