Htio je biti vatrogasac, na vrhu Katedrale izvodio vratolomije...

Stara zagrebačka legenda bio je Mato Juričić Katedralec kojeg i danas pamte u zagrebačkim vatrogasnim postrojbama. On se rodio u Štinjanu kraj Pule i završio je zanat za stolara, no njegova životna želja bila je postati vatrogascem. Zato se 1932. godine popeo na sam vrh katedrale i ondje balansirao na križu nekoliko minuta. Tada je imao 26 godina.

- Nekoliko minuta poslije deset sati izjutra u srijedu 6. travnja 1932. neka je domaćica na povratku ili u dolasku na središnju tržnicu na Dolcu pogledala prema tornjevima Katedrale i kriknula: ‘Čovjek na križu!’ Dotle se je nepoznati penjač popeo do križa, koji se nalazi na vrhu Katedrale. Stao je na križ i počeo izvoditi svakojake vratolomije.

Foto: Vatrogasni vjesnik

Najprije je balansirao na jednoj nozi, a nakon toga na zaprepaštenje svih koji su gledali, postavio se na glavu i ostao u balansu nekoliko sekundi… Čula su se svakojaka nagađanja o nepoznatome, ali njegovo ime nije bilo nikome poznato.

Znalo se je samo toliko da se je zajedno s biciklom uspeo u liftu do prve galerije, gdje je ostavio dvokolicu, uputivši se prema stubama na drugu galeriju, odakle se kroz prozor provukao na pročelje tornja, te se zatim počeo penjati na sam vrh.

Nakon što se je producirao nekoliko minuta na vrhu križa, mladi je penjač počeo silaziti”, prenio je tada hrvatski dnevnik iz Zagreba 'Večer' koji je prestao izlaziti 1941. godine.

Mato je već u mladim danima bio buntovan pa se tako aktivno uključio u otpor prema talijanskoj vlasti koja je vladala Istrom u to vrijeme. Pronašli su mu zabranjenu hrvatsku zastavu, uhitili mu oca, a on je pobjegao u Zagreb. Zanimljivo je kako je potrošio zadnji dinar kako bi platio ulaz na vidikovac prve galerije na katedrali, a onda je odlučio pokazati svoje vještine i popeti se na sam toranj.

- Nekad se profesija vatrogasca povezivala sa iznimnom fizičkom spremom i gotovo akrobatskim sposobnostima. Nezaposleni Mato očajnički je htio posao i jedini način da dokaže kako mu je dorastao bio je taj nezamislivi pothvat - ispričao je zagrebački vatrogasac Siniša Jembrih. Naravno, primili su ga u službu gdje je proveo cijeli radni vijek, točnije 36 godina, a postao je i Zapovjednik postaje.

- I u stare dane on je bio vrlo gibak, pa se mogao popeti po užadi na rukama. Postoji inicijativa da u JVP Zagreb utemeljimo nagradu s njegovim imenom, a iz nekog razloga nanesena mu je velika nepravda. Naime, pojedini govore kako je on potpisavši se na zidove oštetio špilju Veternicu, a to nije istina - zaključio je Jembrih.

Tema: Hrvatska