Htio je skuhati kavu: Zapalio je kuću, u bolnici se bori za život

Drvena obiteljska kuća je planula u nedjelju u mjestu Ljeskovac, Općina Dvor. Muškarac (41) je zadobio teške i po život opasne ozljede.

- Požar su lokalizirali vatrogasci DVD Dvor i DVD Rujevac, a mjesto događaja je osiguravano do danas kada je obavljen očevid. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo kada je 41-godišnji muškarac upalio plinski plamen u namjeri da si skuha kavu, pri čemu je došlo do zapaljenja odjeće koju je prethodno zalio prilikom pretakanja benzina. Požar se proširio na cijelu kuću koja je u potpunosti izgorjela. U požaru je 41-godišnji muškarac zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, koje su mu okvalificirane u sisačkoj bolnici, nakon čega je prevezen u Traumatološku bolnicu u Zagrebu. Materijalna šteta nastala u ovom požaru se procjenjuje na oko 20.000 kuna. O ovom događaju policija će Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku podnijeti izvješće - izvijestila je policija.

Foto:Ilustracija